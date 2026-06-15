El pueblo costero ideal para una escapada: tiene un paseo marítimo renovado y más de 2 kilómetros de playas

Cerca de Aragón hay numerosas playas que bien merecen una escapada de fin de semana.

Desde los impresionantes arenales del norte como Zarautz o Zumaia, donde el mar parece fundirse con la montaña, hasta las grandes favoritas de muchos zaragozanos en la Costa Dorada, como Salou o Cambrils encabezando la lista de preferencias.

Sin embargo, quienes buscan un destino costero algo más tranquilo sin tener que renunciar a la calidad de sus aguas ni a los servicios turísticos, encontrarán en La Pineda una excelente alternativa.

Este núcleo costero, perteneciente a Vila-seca (Tarragona), destaca por su extensa playa de arena fina y su ambiente familiar.

Nuevo paseo marítimo

Además, otro de los grandes y recientes encantos de la localidad tiene que ver precisamente con su paseo marítimo.

Tras más de un año de obras y una inversión de 7,2 millones de euros, el paseo marítimo de La Pineda ha dado un giro de 180 grados transformándose en una zona mucho más orientada al peatón.

En concreto, se alarga a lo largo de todo el litoral incluyendo amenidades como carril bici, dunas, área de paseo, zonas de ocio y deporte así como nuevos 20 metros de playa, los cuales ha conseguido gracias a eliminar la carretera que discurría por primera línea.

En definitiva, donde antes circulaban coches ahora se abre un espacio mucho más amplio, moderno, sostenible y enfocado en el peatón.

Una playa tranquila y con todos los servicios

Más allá de su agradable paseo marítimo, el gran atractivo de La Pineda está en sus playas.

En total, el litoral cuenta con unos 2,5 kilómetros de arena repartidos en varios tramos, cada uno con su propia personalidad y variedad de servicios.

El primero de ellos es la playa de El Racó, una extensa franja de arena fina y compacta que dispone de todo tipo de servicios. Aquí no falta la ducha y el lavabo público, el típico alquiler de tumbonas o las actividades náuticas y, por supuesto, tampoco el clásico chiringuito frente al mar.

A continuación se encuentra la playa de La Pineda, la más popular y concurrida del municipio. Situada junto al paseo marítimo, concentra buena parte de la oferta de ocio y restauración de la zona. Como suele decirse, es una playa a la que no le falta de nada.

Cuenta con Bandera Azul y ofrece numerosos servicios para disfrutar de un día de playa con todo lujo de detalles, como vigilancia y socorrismo, alquiler de tumbonas, escuela de surf y varios chiringuitos repartidos a lo largo de la costa.

El último tramo corresponde a la playa de Els Prats, un espacio mucho más tranquilo y natural. Separada en dos sectores por un espigón, conserva un carácter casi virgen que la convierte en una opción ideal para quienes buscan alejarse de las zonas más concurridas.

Vistas de la playa de La Pineda Tripadvisor

Cómo llegar

Si se viaja desde Zaragoza, La Pineda se encuentra a exactamente dos horas y media en coche dirección la AP-2 en un trayecto de 241 km.

Una vez en La Pineda, no es imprescindible disponer de coche para moverse por la zona. Los autobuses de Plana conectan cómodamente el municipio con destinos cercanos como Salou y otras localidades de la Costa Dorada.