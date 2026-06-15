Aragón da una lección al resto de España: las migas no solo llevan huevos fritos, hay que añadir patata y cebolla

Las migas son uno de esos platos tradicionales capaces de arrancar una sonrisa en cuanto aparecen en el menú.

No es para menos, se trata de una receta contundente que, pese a su aparente sencillez, esconde más complejidad de la que parece. De hecho, algunos cocineros aragoneses consideran que todavía tiene un amplio margen de mejora.

Su origen se remonta a los pastores, que aprovechaban el pan duro para elaborar un plato nutritivo y saciante. Además, al añadir ingredientes tan energéticos como el sebo de cordero, conseguían la fuerza necesaria para recorrer los montes junto al ganado.

En contraposición a este complemento, algunos cocineros aragoneses de la talla de Conchita, la abuela aragonesa más famosa de España, apuestan por ingredientes poco habituales en otras regiones como la patata y la cebolla.

Las migas más jugosas llevan patata y cebolla

A sus 84 años, los consejos culinarios de Conchita son de esos que merece la pena guardar 'como oro en paño', como suele decirse.

Para preparar unas buenas migas, recomienda humedecerlas con agua y sal,añadir ajo picado y pimentón de la Vera y dejarlas reposar durante toda la noche.

La cocinera apuesta por una receta sencilla con una cebolla, una patata, tres dientes de ajo y tres filetes "muy finos" de bacon.

"La jugosidad la pone la cebolla y la patata", asegura en uno de sus vídeos de YouTube (@maximilianaes).

Mientras se cocinan lentamente, recupera las migas que han reposado durante la noche y prepara los ajos enteros y el bacon, encargados de aportar más sabor al conjunto.

Una vez reunidos todos los ingredientes en la sartén, llega la parte más laboriosa: remover constantemente durante unos 15 minutos y, posteriormente, añadir unos huevos fritos y emplatar.

Una receta muy similar es la que elabora Juan Vicente Ara, quien en un vídeo publicado en el canal de YouTube de Eugenio Monesma muestra paso a paso cómo preparar unas tradicionales migas de pastor.

Entre los secretos que comparte destaca el uso de la patata y la cebolla, un recurso que aporta jugosidad al plato, como defiende Conchita.

Diferencia de las migas aragonesas y las de otras regiones

Las migas aragonesas presentan algunas diferencias respecto a otras variedades de migas que se preparan en España, aunque todas comparten un mismo origen humilde basado en aprovechar el pan duro.

Como dice el refrán, "cada maestrillo tiene su librillo", y más aún cuando se trata de cocina. Incluso un plato tan sencillo como unos macarrones puede cambiar por completo según la casa en la que se prepare.

Con las migas ocurre exactamente lo mismo. Las manchegas suelen estar más ligadas a productos del cerdo, mientras que las extremeñas destacan por el uso del pimentón y las hortalizas, dejando la carne en un segundo plano.

En Murcia, por ejemplo, es habitual encontrar recetas que incorporan ingredientes como salchichas o morcilla.

Mientras, en Aragón seguiremos apostando por el uso de uvas, panceta o chorizo y, en algunas recetas caseras como las mencionadas anteriormente, por la patata y la cebolla.