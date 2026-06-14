Un inversor inmobiliario avisa: "Vivo de alquiler, prefiero comprar pisos que den entre el 7 y el 10% de rentabilidad"

No queda tinta de todo lo que se ha escrito sobre la vivienda en España y sus precios, los cuales encadenan máximos históricos mes tras mes.

Según datos de Idealista, el mercado inmobiliario español atraviesa un momento de precios récord, con un valor medio nacional que ya roza los 2.795 euros por metro cuadrado, un 16,9% más que hace un año.

Sin embargo, detrás de estas cifras también aparecen algunos síntomas de desaceleración. Las compraventas han caído un 4,7% y la evolución del mercado muestra una clara fractura territorial. Mientras Madrid, Barcelona y buena parte de la costa siguen registrando fuertes subidas, algunas ciudades del interior comienzan a experimentar bajadas.

Aun así, pocas dudas existen sobre la rentabilidad que sigue ofreciendo el ladrillo como inversión.

Precisamente sobre este asunto reflexiona el zaragozano Carlos Galán, experto e inversor inmobiliario conocido por ser la cara visible del canal de YouTube 'Libertad Inmobiliaria'.

En uno de sus últimos vídeos aborda de lleno uno de los debates más recurrentes entre quienes buscan una vivienda: qué resulta más rentable, comprar o alquilar.

Y su respuesta sorprende a muchos, ya que a pesar de contar con más de 20 propiedades explotadas en alquiler, Galán prefiere vivir de alquiler antes que instalarse en una de sus propias viviendas o lanzarse a comprar la casa de sus sueños.

"Vivo de alquiler y no es porque no pueda comprar, sino porque hice los números y financieramente me encaja más invertir mi capital en pisos para alquilar que destinar ese dinero a mi vivienda habitual, buscando pisos más rentables", afirma el especialista.

En contraposición a la compra, "prefiero destinar ese dinero a pisos con rentabilidades brutas del entre el 7 y el 10% y destinarlos al alquiler", añade.

Y es que, como suele decirse, 'vale más un ejemplo que mil palabras'.

Para ilustrarlo, explica que vive de alquiler pagando unos 1.000 euros al mes por una casa que en el mercado costaría unos 400.000 euros.

Esto supone una rentabilidad baja para su casero (en torno al 3%), pero representa un gran negocio para él como inquilino.

En lugar de destinar unos 80.000 euros de entrada y asumir una gran hipoteca para comprar esa casa de 400.000 euros en la que vive, él utiliza ese capital para comprar pisos más baratos, enfocados al alquiler y apalancarse con los bancos dando entradas más económicas, según relata.

De esta manera, consigue vivir gratis mientras sus propios inquilinos le van pagando la deuda de las hipotecas y, al mismo tiempo, los inmuebles se revalorizan, generándole lo que él llama una "triple rentabilidad".

Además, según cuenta, este modelo de negocio otorga una mayor flexibilidad y libertad de movimiento, no estando atado a una misma zona para siempre.

"Compra donde puedas, vive donde quieras", concluye.