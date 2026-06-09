El pueblo medieval ideal para recorrer a pie: tiene una muralla de 4 kilómetros que llegó a tener 114 torreones

Daroca es uno de esos pueblos que sorprenden desde el primer momento. Basta con acercarse por la carretera para descubrir una silueta medieval que cautiva a quien la visita.

A menudo pensamos que para encontrar lugares espectaculares hay que viajar lejos, pero Daroca demuestra justo lo contrario. Ubicada a 85 kilómetros al sur de Zaragoza, en dirección a Teruel, esta localidad es una de las villas amuralladas más impresionantes de España.

Conocida como la "ciudad de los siete sietes" por sus puertas, iglesias y fuentes, Daroca ofrece un auténtico viaje al pasado y permite sumergirse de lleno en la esencia de la Edad Media.

La historia de Daroca se remonta a más de mil años atrás. Fundada por los musulmanes alrededor en la segunda mitad del s. VIII bajo el nombre de Daruqa, la ciudad fue conquistada por Alfonso I el Batallador en 1120, iniciando una etapa muy importante en el Reino de Aragón.

Durante la Edad Media, Daroca se convirtió en uno de los puntos más importantes del territorio aragonés, tanto por su posición estratégica como por su peso político y militar.

De hecho, su importancia fue tal que en 1363 Pedro IV el Ceremonioso le concedió el título de ciudad por su resistencia frente a las tropas castellanas de Pedro I el Cruel.

Qué ver en Daroca

Ese pasado medieval sigue muy vivo en la localidad y, como no puede ser de otra manera, no podemos hablar de Daroca sin mencionar sus 114 torreones dispuestos a lo largo de 4 kilómetros de muralla, una de las más espectaculares de España.

Vistas de Daroca y de su muralla Así es Aragón

La ciudad estaba protegida por varias puertas de acceso, aunque las más importantes eran la puerta Baja y la puerta Alta.

Junto a ellas también destacan la puerta de Valencia y la puerta de San Martín de la Parra, esta última de clara tradición mudéjar y una de las más representativas del pueblo.

Entre sus monumentos más destacados sobresalen la Colegiata de Santa María, donde se conservan los Sagrados Corporales, unas formas que, según cuenta la leyenda, sangraron durante un inesperado ataque musulmán.

Interior de la Colegiata de Santa María en Daroca. Turismo de Aragón

Pasear por Daroca es hacerlo entre calles estrechas, empedradas, bonitas plazas decoradas con casas de piedra y edificios que reflejan la mezcla de estilos arquitectónicos acumulados a lo largo de los siglos.

Asimismo, a lo largo del paseo, sobresalen casas señoriales como el Palacio de los Luna, la antigua Casa de Canónigos o el palacio de Gil Bernabé.

Un legado que le valió ser declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968.

Dónde comer en Daroca

Como suele ser habitual en la planificación de cualquier escapada, el 'parón' para comer es innegociable. En este sentido, la oferta culinaria en Daroca tampoco va a dejar indiferente a nadie.

Como estrella principal del municipio destaca el bar "Pascual", donde reinan las tapas, las raciones y los bocadillos generosos con un precio medio que ronda los 10 euros.

"Comida casera, raciones generosas y muy ricas, trato excelente", destaca una clienta en una de las reseñas de Google que tiene el establecimiento.

Además, a la entrada del municipio desde la A-23 sobresale el Hostal Legido, con más de 800 reseñas y una amplia terraza.

Por otro lado, si lo que deseas es tomar algo en un ambiente distendido y relajado, te recomendamos visitar la plaza Santiago, ya que cuenta con diversos establecimientos y terrazas dispuestos alrededor de una bonita fuente.