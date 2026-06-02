Entró en vigor: no puedes dejar sola a tu mascota en estos casos según la Ley del Bienestar Animal

Muchos propietarios de mascotas siguen haciéndolo sin saber que se exponen a importantes sanciones económicas.

Dejar al perro atado en la puerta del super mientras hacemos una compra rápida, ausentarnos unas horas dejando al animal solo en casa o dejarlo dentro del coche durante un recado son situaciones habituales que, en determinados casos, pueden incumplir la Ley de Bienestar Animal.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales entró en vigor en 2023 y estableció nuevas obligaciones para los dueños de animales de compañía. Entre ellas, una de las más importantes es la regulación de los casos en los que las mascotas pueden permanecer solas.

Una de las prohibiciones que más ha llamado la atención es la relacionada con los animales atados en la vía pública.

La normativa establece expresamente que no se puede mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión.

Esto significa que una práctica tan habitual como dejar al perro atado en la puerta de una panadería, una farmacia o un supermercado mientras hacemos una compra rápida puede constituir una infracción.

La ley no contempla excepciones por el tiempo que dure el recado. Aunque solo sean unos minutos, el propietario deja de ejercer la supervisión presencial exigida por la normativa.

Sanciones

Pero este no es el único supuesto que regula la ley. El texto también presta especial atención a los animales que permanecen solos dentro de vehículos.

En este sentido, prohíbe dejarlos en coches cerrados cuando puedan estar expuestos a temperaturas extremas o a cualquier otra circunstancia que pueda poner en riesgo su salud o su vida.

La llegada del verano convierte esta situación en especialmente peligrosa. Los expertos recuerdan que la temperatura en el interior de un vehículo puede alcanzar niveles muy elevados en cuestión de minutos, incluso aunque las ventanillas permanezcan parcialmente abiertas o el coche esté estacionado a la sombra.

Además, la ley va un paso más allá y prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos dentro de vehículos.

Otro aspecto que muchos propietarios desconocen es que la normativa también establece límites sobre el tiempo que una mascota puede permanecer sola en el hogar.

Como regla general, ningún animal de compañía puede quedarse sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, la exigencia es mucho más estricta: no pueden permanecer solos más de 24 horas seguidas.

La lista de prohibiciones incluye también mantener habitualmente a perros y gatos aislados en terrazas, balcones, azoteas, patios, sótanos, trasteros o espacios similares.

Las sanciones por incumplir estas obligaciones no son precisamente simbólicas.

Si la conducta no provoca daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal, la infracción puede considerarse leve y acarrear multas de entre 500 y 10.000 euros. Sin embargo, si existe sufrimiento, daño o riesgo grave para la mascota, las sanciones pueden elevarse considerablemente y alcanzar cantidades mucho más importantes.

Por ello, los especialistas recomiendan extremar las precauciones y conocer bien las obligaciones que impone la ley.