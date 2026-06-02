Aragón vuelve a buscar el mejor bocadillo de ternasco con la nueva edición de la 'Ruta del Paquito'

Dos de las suculentas propuestas de esta edición. E. E.

La "Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón" vuelve un año más para buscar el mejor bocadillo de ternasco de la comunidad.

En esta nueva edición, 74 establecimientos aragoneses ofrecerán sus versiones del bocadillo de Ternasco de Aragón. Desde las creaciones más originales hasta las versiones más fieles a la receta clásica.

Los aficionados a esta carne podrán disfrutar de la ruta del 4 al 21 de junio en 22 localidades por todo Aragón.

En esta edición, el número de paquitos participantes ha aumentado en un 17,46% con respecto al año pasado.

Casi todos los establecimientos, 70 de 74, competirán en el concurso por ser el mejor bocadillo de ternasco de su provincia y de Aragón.

En esta ocasión participan establecimientos de las tres capitales de provincia, Albentosa, Alcañiz, Alcolea de Cinca, La Almunia de Doña Godina, Beceite, Biescas, Brea de Aragón, Caspe, Graus, Griegos, Jaca, Luesia, Monzón, Mora de Rubielos, Morata de Jalón, Ontiñena, Utrillas, Sarrión y Valderrobres.

Los ganadores de cada provincia tendrán, además, la oportunidad de participar en la final nacional para traer a Aragón el título Mejor Paquito de España.

Un título que ya ganó el oscense Olla de Huesca en 2024, la primera edición del certamen nacional.

Para elegir al mejor paquito, los jurados valorarán el cocinado, la presentación y el protagonismo del Ternasco de Aragón en el bocadillo.

Paquito presentado por Olla de Huesca, ganador del Mejor Paquito de España 2024. IGP Ternasco de Aragón.

Las 10 propuestas con mejor puntuación pasarán a la final presencial que se celebrará el día 22 de junio en Zaragoza. Allí deberán presentar sus creaciones a los miembros de un jurado profesional.

Todos los detalles de este certamen se han dado a conocer en un acto de presentación celebrado en Zaragoza.

Durante la presentación el presidente del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón, Juan Carlos Brun, ha querido destacar que “en Aragón se creó hace más de veinte años el bocadillo con carne de cordero Ternasco de Aragón, ahora Paquito, que es tendencia en España gracias a la apuesta conjunta de todo el sector del ovino y caprino nacional”.

Al acto también ha acudido la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, quien ha señalado que la "Ruta del Paquito" “demuestra la enorme capacidad de Aragón para promocionar sus productos y conectar el campo con la mesa”.

La "Ruta del Paquito" de cordero también en otras 13 provincias

La "Ruta del Paquito" se creó para fomentar el consumo de cordero de un modo más informal y accesible, llegando a todos los públicos.

Una estrategia común de todo el sector de la carne de cordero en España, que se refuerza y es posible gracias al importante impulso de Interovic, la Interprofesional del Ovino y Caprino, y al apoyo y la implicación de las diferentes IGPs de cordero y cabrito de España.

En esta octava edición de la "Ruta del Paquito" participan más de 300 establecimientos de otras 13 provincias españolas, además de las tres aragonesas: Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Madrid, Navarra, Toledo y Valencia.