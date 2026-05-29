Silvia Severino, psicóloga: "El 90% de tu sufrimiento no viene de lo que te pasa, sino de una interpretación"

¿Quién no ha pasado alguna noche sin poder dormir por culpa de un bombardeo de pensamientos intrusivos? Seguramente, todos nosotros.

Darle vueltas una y otra vez a las cosas es más común de lo que parece, pero cuando 'sobrepensar' se vuelve una constante, puede terminar convirtiéndose en una fuente infinita de estrés y ansiedad.

La psicóloga Silvia Severino lo explica claramente en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales (@silviaseverinopsico):

"El 90% de tu sufrimiento no viene de lo que te pasa, viene de lo que piensas sobre lo que pasa", afirma.

Y es que, como sostiene la experta, gran parte del malestar emocional no nace de los hechos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Muchas veces, nuestra mente amplifica los problemas, anticipa escenarios negativos y convierte preocupaciones pequeñas en cargas mucho más grandes de lo que realmente son.

"No es la situación lo que te genera miedo o ansiedad, es el pensamiento que tienes sobre esa situación y ese pensamiento casi nunca es un hecho, es una interpretación", asegura la psicóloga.

Esta sensación puede aparecer incluso en momentos felices, como por ejemplo al conseguir un trabajo. La alegría por la contratación dura apenas unos instantes antes de que la mente empiece a anticipar problemas, dudas y escenarios que todavía ni siquiera han ocurrido.

Además, la experta sostiene que gran parte de la culpa detrás de estos pensamientos la tiene nuestro cerebro, ya que tiende a confundir las suposiciones con la realidad, provocando ansiedad innecesaria por situaciones imaginarias o pasadas.

Para evitar que se den este tipo de situaciones, la especialista propone cultivar un desapego mental donde no se validen todos los pensamientos como verdades absolutas.

En otras palabras, "la salida no es controlar los pensamientos, es aprender a no creerlos todos", afirma.

En lugar de intentar reprimir lo que pensamos, la clave reside en reconocer que las ideas son solo fenómenos transitorios que no definen nuestra identidad.

"Un pensamiento es un pensamiento, no es una orden y tampoco es quién eres", concluye Severino.

Los expertos coinciden

En esta misma línea, portales especializados como Psicología y Mente van un paso más allá y advierten de que sobrepensar puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental.

De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que un exceso de actividad cerebral puede provocar el agotamiento de una proteína esencial para el organismo.

"Esto significa que un exceso de pensamiento puede reducir nuestra esperanza de vida", señalan desde el portal especializado.

Por ello, aprender a enfocarse en el presente, cambiar la historia que nos contamos, dejar atrás el pasado y centrar la atención en las soluciones puede marcar un antes y un después en nuestra forma de afrontar la vida y, como indican los expertos, a la hora de saber educar a nuestro cerebro.