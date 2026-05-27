Viajar a Laponia y conocer a Papá Noel, un viaje único con salida desde Zaragoza

Durante el viaje hay actividades con renos y huskies. DesdeZaragoza.

Las vacaciones ya no solo son en verano. Cada vez más viajeros se animan a escaparse unos días en cualquier momento del año, pero especialmente, aprovechando puentes como el de diciembre.

De hecho, los destinos navideños son una opción cada vez más popular, “desde Marrakech y visitar a los Reyes Magos como Laponia y ver a Papá Noel”, indica Jorge Moncada, director de la web DesdeZaragoza, encargados de realizar este tipo de viajes.

Precisamente, visitar Laponia y el hogar de Papá Noel es uno de los paquetes organizados que ofrece DesdeZaragoza. Aunque si el ártico no es lo tuyo, también tienen muchos otros destinos. Y lo que es mejor, todos con salida desde la capital aragonesa.

Los viajeros podrán disfrutar de estas rutas únicas del 4 al 8 de diciembre y los viajes incluyen vuelos, alojamiento, excursiones y actividades para toda la familia.

Precisamente, uno de los grandes atractivos de estos viajes es la posibilidad de vivir experiencias únicas en el invierno ártico, como safaris en motonieve, paseos en trineo de huskies, rutas con renos o pesca en hielo.

También hay tiempo para descubrir el famoso Pueblo de los Elfos y disfrutar de un encuentro privado con Papá Noel, una de las actividades más esperadas por quienes viajan con niños.

La combinación de nieve, auroras boreales, actividades en plena naturaleza y el ambiente navideño hacen que esta experiencia sea una de esas escapadas que se recuerdan toda la vida.

Atardecer en el invierno de Laponia. DesdeZaragoza.

Dos propuestas con encanto

Dentro del viaje, hay disponibles dos destinos diferentes: Ylläs y Levi, unas de las zonas más espectaculares de la Laponia finlandesa.

La diversidad de propuestas está pensada para poder ajustar las condiciones del viaje a los gustos y necesidades de los viajeros. Así, tienen diferentes opciones de alojamiento y regímenes de comida, adaptándose tanto a familias como a parejas o grupos de amigos.

Si buscas un viaje más familiar con pensión completa y poder explorar una zona menos turística, tu destino perfecto es Ylläs.

Por el contrario, si quieres pasear por las partes más turísticas y los rincones imprescindibles de Laponia, mejor decantarse por el viaje a Levi en media pensión.

Las rutas con renos son unas de las actividades del viaje. DesdeZaragoza.

Ambas opciones incluyen excursiones y visitas inolvidables, con la ventaja de poder elegir la zona en función de tus necesidades o preferencias.

Conexión directa con Laponia y cientos de destinos

Pero sin duda, la mayor ventaja de este viaje es salir directamente desde la capital aragonesa, aprovechando su aeropuerto.

Según explica Moncada, “la gente en Zaragoza desea salir desde Zaragoza, aunque sea pagando un poco más, ya que la comodidad del aeropuerto es incomparable a cualquier otra ciudad de España, está a 15 minutos del centro y es muy cómodo”.

Auroras boreales en Laponia. DesdeZaragoza.

Porque el objetivo principal de DesdeZaragoza es hacer cada vez más sencillo viajar desde la capital aragonesa.

Además, sus viajes están pensados para que el viajero tenga todo organizado desde el inicio: vuelos, traslados, visitas y asistencia durante toda la estancia.

Con más de 30 años de experiencia, han ayudado a más de 45.000 viajeros a visitar el destino de sus sueños, cuidando de cada detalle para que el único propósito sea disfrutar.