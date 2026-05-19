Llega a Carrefour la estantería más bonita, práctica y barata de la temporada: cuesta 26,90 euros

Encontrar muebles baratos, funcionales y que además encajen en espacios pequeños no siempre es fácil.

Sin embargo, Carrefour ha conseguido llamar la atención con una estantería económica que se ha convertido en una opción muy interesante.

El mueble de Carrefour cuesta menos de 30 euros, exactamente 26,90 euros; una cifra muy competitiva dentro del mercado del mobiliario auxiliar.

Estantería Carrefour

Se trata de la estantería Eko de Muebles Pitarch, un modelo compacto de color blanco que destaca por su diseño minimalista, su versatilidad y, sobre todo, por su precio asequible.

Con unas medidas aproximadas de 75 centímetros de alto, 50 de ancho y 24,5 de fondo, esta estantería está pensada especialmente para viviendas pequeñas, apartamentos, dormitorios juveniles, oficinas domésticas o incluso zonas de estudio.

Estantería 75x50x24,5 cm MUEBLES PITARCH Eko - Blanco Carrefour

Gracias a su fondo reducido, permite aprovechar espacios estrechos sin generar sensación de saturación visual.

Uno de los aspectos que más valoran los consumidores es precisamente su funcionalidad.

La estructura dispone de varias baldas capaces de albergar libros, archivadores, elementos decorativos, cajas organizadoras o pequeños dispositivos electrónicos, como el teléfono inalámbrico o Alexa.

Su acabado en blanco también juega a favor, ya que facilita la integración del mueble en prácticamente cualquier estilo decorativo, desde ambientes nórdicos hasta estancias modernas y minimalistas.

Estantería 75x50x24,5cm MUEBLES PITARCH Eko - Blanco Carrefour

Eso sí, conviene tener en cuenta que se trata de un mueble de gama económica fabricado en melamina sobre aglomerado.

Es decir, está pensado para un uso doméstico ligero o moderado y no para soportar grandes cargas de peso de forma continuada.

Aun así, para el precio que tiene, ofrece una relación calidad-precio muy competitiva frente a otras alternativas del mercado.

Otro de sus puntos fuertes es el montaje sencillo.

Según destacan varios usuarios en distintas plataformas de venta online, el proceso de ensamblaje resulta rápido y relativamente intuitivo, algo especialmente importante para quienes buscan soluciones prácticas sin complicaciones.

En un momento en el que el aprovechamiento del espacio se ha convertido en una prioridad en muchos hogares, esta estantería barata de Carrefour se posiciona como una de las compras más interesantes para quienes desean ordenar la casa sin realizar una gran inversión.

Pequeña, funcional y económica, la estantería Eko confirma que el mobiliario low cost sigue ganando protagonismo entre los consumidores que buscan soluciones útiles para el día a día.