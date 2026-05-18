José Abellán es médico y trabaja como cardiólogo: "Puedes tomar hasta 5 tazas de café al día, pero siempre antes del mediodía"

Pocos productos están tan presentes en el día a día de los españoles como el café.

Según un informe de la Asociación Española del Café (AECafé), cada persona consume de media 4,22 kilos al año, lo que equivale aproximadamente a 562 tazas. Una cifra que refleja hasta qué punto esta bebida forma parte de la rutina diaria en España.

Aun así, pese a su enorme popularidad, el café sigue arrastrando cierta mala fama. Muchas personas lo relacionan con efectos negativos como el amarillamiento de los dientes, el insomnio, la ansiedad o incluso las taquicardias.

Sin embargo, como ocurre con casi todo, la clave está en la moderación. Y es que, tal y como dice el refrán, "en el punto medio está la virtud".

En esa línea se pronuncia José Abellán, famoso cardiólogo y divulgador en redes sociales @doctorabellan, quien explicó en un podcast del canal de YouTube Sr. Wolf los beneficios que puede aportar tomar una cantidad moderada de café al día.

El café no solo aporta cafeína

Muchos de los beneficios del café no dependen únicamente de la cafeína.

Según detalla el experto, esta bebida contiene alcoholes, diterpenos y compuestos fenólicos con efecto antioxidante, relacionados con una mejor salud cardiovascular.

Además, el especialista señala que el café podría ayudar al hígado en procesos como el reciclaje y la depuración del colesterol.

"Los estudios muestran que los tomadores de café tienen menos mortalidad prematura y menos enfermedad cardiovascular, menos infartos", destaca.

Cuatro o cinco tazas al día, según los expertos

En este sentido, el cardiólogo considera que gran parte de esos efectos positivos pueden obtenerse consumiendo entre cuatro y cinco tazas al día.

Sin embargo, insiste en que la clave no está solo en la cantidad, sino también en el momento en el que se consume.

"Entre cuatro y cinco tazas al día puede ser una cantidad razonable. Ahora bien, la cafeína, como componente principal del café, es un estimulante del sistema nervioso. Sabemos que su consumo aumenta temporalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, además de afectar al sueño. Por eso, no se recomienda tomar café durante la tarde o la noche", resume Abellán.

Sobre el horario, los expertos parecen tener cada vez más claro cuál es el mejor momento para tomarlo.

"Hace muy pocas semanas se publicó un estudio en el que se observó que, dentro de los consumidores de café, quienes presentan una menor mortalidad son aquellos que lo toman por la mañana, antes del mediodía. Y quizá la clave esté en el efecto que tiene la cafeína sobre el cerebro, ya que puede alterar el sueño y limitar el descanso", señala.

Por lo tanto, tanto los estudios como los especialistas como José Abellán, coinciden en que una cantidad moderada de café como 4 o 5 tazas es favorable. Eso sí, siempre que se consuma antes de mediodía.

Cirujano del Corazón: Cómo No Morir por un Infarto a los 60 años (Dr. José Abellán)

Qué dicen los estudios

Según un estudio realizado a 400.000 personas de entre 50 a 71 años, realizado por National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, reveló que las personas que bebían alrededor de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.

"Las evidencias científicas están acabando con la mala prensa que acompañó al café durante décadas" escriben desde la Fundación Española del Corazón, determinando que un consumo moderado (en torno a las 4 tazas al día) es seguro y beneficioso para la inmensa mayoría de las personas.