Zaragoza presenta la guía de tapas definitiva para degustar lo mejor de la gastronomía en miniatura

Presentación de la Guía de tapas de la Asociación de Cafés y Bares E.E

La guía para que no te pierdas nada. Ese es el objetivo de la Asociación de Cafés y Bares con la presentación de la Guía de Tapas de Zaragoza y provincia.

Un libreto en el que se concentran todas las ofertas gastronómicas que se presentaron al ya tradicional Concurso de Tapas que alcanzó su 30 edición el pasado noviembre.

Además, esta también engloba la oferta global de todos los establecimientos participantes.

“Supone una gran herramienta en materia de turismo gastronómico”, ha destacado José María Marteles, presidente de la asociación en la presentación de la guía.

Una guía que se podrá disfrutar a partir de este lunes en todos los puntos de información turística de Zaragoza y provincia.

El valor de la tapa ha sido destacado por el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, en el que ha valorado que se trata de una “experiencia turística y motor de atracción de turistas”.

Unas palabras suscritas por Charo Lázaro, diputada de cultura de la DPZ: “Una tapa es la expresión de una forma de entender la vida. Es compartir la comida y la experiencia”.

“Las tapas manifiestan la grandeza de lo pequeño y reúnen en su seno cuatro valores: solidaria, sostenible, satisfactoria y saludable”, ha resaltado.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha destacado que esta guía significa “descubrir y disfrutar de la gastronomía calle a calle y Los Barrios de la ciudad”.