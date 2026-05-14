Los dermatólogos coinciden: "Las cremas hidratantes no quitan las arrugas, solo mejoran transitoriamente su apariencia"

Tener la piel hidratada ayuda a que las arrugas se noten menos, pero eso no significa que desaparezcan.

Millones de personas buscan en una crema el efecto 'milagro' contra las arrugas, sin embargo, los dermatólogos ponen los pies en la tierra.

A pesar de que, efectivamente, mejoran el aspecto de la piel, no hacen desaparecer el envejecimiento.

Con el objetivo de frenar bulos y falsos mitos al respecto, el médico especialista en dermatología y divulgador en redes sociales Alex Docampo (@alex.docampo.derma) lo explica en uno de sus vídeos.

"Las cremas hidratantes no quitan las arrugas, solo mejoran transitoriamente su apariencia, por mucho marketing que haya detrás", afirma el especialista.

Advierte que, además de este efecto visual pasajero, estos productos pueden generar una dependencia innecesaria sin ofrecer beneficios estructurales permanentes en la dermis.

"Las hidratantes pueden hinchar transitoriamente la piel y hacen que se disimulen parcialmente esas arrugas, pero esto es algo transitorio", explica el profesional, añadiendo que se trata de productos "más o menos inocuos, que se sienten agradables en el momento que se ponen, pero no van a producir una mejoría a largo plazo".

"Cuando te des cuenta de que te has arrugado igualmente, ya te habrás dejado un buen dinero en hidratantes", matiza.

No es un asunto menor. Según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, en el 2025 los españoles gastaron de media 221,6 euros al año en productos de cosmética, perfumería y cuidado personal, consolidando a España como líder en consumo per cápita en la UE.

Por lo que, comprar bien y saber qué se obtiene a cambio resulta de vital importancia.

Álex Docampo no es la única voz autorizada en dermatología que ha querido advertir sobre este tema. Rafaela Ribeiro coincide en que "hidratar no es suficiente cuando hablamos de arrugas".

Eso sí, cremas como la lata azul de Nivea son buenas compañeras en lo que a hidratar pieles secas se refiere, avisa la profesional.

OCU analiza las cremas hidratantes más usadas del mercado

Las palabras de ambos se ven reflejadas en un reciente análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Tras analizar 13 cremas, el estudio concluye que, aunque todas aportan hidratación y mejoran la textura, su capacidad para reducir arrugas es limitada —la mayoría solo disminuye la profundidad entre un 10% y un 20%—, lo que refuerza que no las borran, solo las atenúan.

Eso sí, la organización incide en que "ninguna se considera "muy buena' en reducción de arrugas".