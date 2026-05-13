El equipo de Condes de Aragón se proclama campeón de la III Liga de Debate Escolar de Escuelas Católicas de Aragón

Equipo Condes, campeones de la III Liga de Debate de Escuelas Católicas de Aragón. ECA.

La III Liga de Debate Escolar organizada por Escuelas Católicas de Aragón puso este martes su broche de oro con la celebración de una emocionante final en el salón de actos del Seminario Metropolitano de Zaragoza.

Tras semanas de intensa preparación, el equipo Condes, representante del Colegio Condes de Aragón, se alzó con el codiciado título de campeón tras imponerse al colegio La Salle Gran Vía en el debate definitivo.

El equipo vencedor estuvo integrado por las alumnas Sofía Casanova, María Guaita, Claudia Barrera, Adriana Purroy y Lucía Rubio. Todas ellas dirigidas y preparadas por su profesor, David Aragón.

Juntas lograron convencer al jurado, defendiendo la postura “a favor”, de la difícil premisa de esta edición: "¿Prohibir es más eficaz que educar cuando se trata de proteger la salud mental y física de los menores?".

Durante el acto de clausura y entrega de trofeos, que se vivió en un ambiente festivo y de gran compañerismo, también se reconoció el talento individual.

El premio al mejor orador de esta tercera edición recayó en Jorge Llanos Vallejo, miembro del equipo de La Salle, quien cautivó a los jueces y al público asistente por su excelente elocuencia, dominio del espacio y claridad expositiva, especialmente en su turno de conclusión en la final.

Ambos colegios demostraron una altísima capacidad de debate y oratoria. ECA.

Asimismo, a todos los galardonados se les hizo entrega de un premio en reconocimiento a su sobresaliente desempeño.

Crecimiento personal y académico

Este acto final contó con la intervención del secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, D. José Ignacio Casajús, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y de poner en valor la importancia de este proyecto para la comunidad educativa.

En su discurso, Casajús agradeció profundamente la colaboración de las instituciones que han hecho posible este evento, como el CRETA Zaragoza y el Seminario Metropolitano, así como el esfuerzo de los 12 colegios que han participado en esta edición.

También citó la extraordinaria labor de los jueces, que han hecho posible cada ronda de debate, con especial mención a los dos que dirigieron la ronda final: Mónica Gracia y Jaime Lombarte; dos referentes de la oratoria y el debate de nuestra comunidad autónoma.

Esta liga de debate se consolida como una cita referente en Aragón. ECA.

Por su parte, Eva Bazán, impulsora de este proyecto, destacó que "el verdadero triunfo de esta Liga de Debate es el crecimiento personal y académico experimentado por los alumnos", dotándoles de nuevas habilidades comunicativas, forjando amistades y creando recuerdos inolvidables.

Con la coronación del Equipo Condes y la entrega de galardones, se dio por concluida esta exitosa III Liga de Debate Escolar ECA, dejando patente el altísimo nivel de los estudiantes aragoneses y consolidando esta cita como un referente educativo en nuestra región.