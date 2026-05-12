Sandra, médica estética y su consejo antienvejecimiento: "Con tomar el sol 15 min al día a las 5 de la tarde es suficiente"

En España somos un país cálido por naturaleza. Basta con ver cómo se llenan las terrazas de los bares, el auge de los planes acuáticos y el adiós prematuro a las sudaderas y abrigos cuando aparece un mínimo atisbo de buen tiempo.

Sin embargo, más allá de sus conocidos beneficios para la vitamina D o el estado de ánimo, la exposición excesiva al sol tiene muchas más consecuencias negativas que positivas.

Así lo reflejan los datos. Según una encuesta realizada a 1.502 personas por el Observatorio Heliocare, el 45% de personas consideran que el bronceado es belleza o algo saludable.

En contra, tan solo un 30% considera que se trata de un daño cutáneo.

Además, pese a que un 94% de los españoles afirma ponerse crema solar, son hasta un 71% los que lo utiliza únicamente en momentos puntuales.

Por lo que todavía sigue siendo necesario avanzar hacia una mayor concienciación sobre la importancia de proteger la piel y adoptar hábitos más saludables frente al sol.

En este contexto, voces como la de Sandra Hermida, experta en medicina estética facial avanzada, cobran especial relevancia. Y más aún en esta época del año, con el verano a la vuelta de la esquina.

La especialista lo resume de forma tajante: "El sol es lo peor para la piel".

¿Cuánto debemos tomar el sol?

"El sol lo que está haciendo es que tu colágeno se degrade súper rápido, haciendo que tu piel se haga mucho más fina y débil", explica la experta en una charla con Pedro Buerbaum en el podcast Worldcast.

Además del daño cutáneo, una exposición excesiva puede acelerar el envejecimiento de la piel y favorecer la aparición de arrugas prematuras. "La contracción del músculo va a hacer que la arruga se marque más. Entonces es malísimo en la cara", afirma la especialista.

Eso sí, Hermida deja claro que no se trata de evitar completamente el sol. "No digo yo que no haya que tomar sol. Pero son 15 minutos al día a las 5 de la tarde. Suficiente", establece.

En otras palabras, nada de pasar horas y horas tumbado en la playa bajo un sol abrasador.

Además, la especialista insiste en que estar moreno está lejos de ser sinónimo de salud. De hecho, explica que, en el sentido más estricto, "significa que tu piel ha tenido que intentar defenderse contra la agresión que es el sol".

"Claves Para Mantenerse Joven" - Sandra Hermida

Expertos coinciden

Desde blogs especializados en dermoestética, como el de CeraVe, también respaldan este tipo de indicaciones como la de Sandra.

Según explican, la dosis diaria de sol necesaria para obtener vitamina D se sitúa entre los 10 y los 15 minutos.

Además, recomiendan exponerse únicamente durante las horas de menor intensidad solar, es decir, "antes de las 11:00 am y después de las 4:00 pm", señalan desde el blog de CeraVe.

Las consecuencias, en caso de incumplimiento, van desde simples quemaduras o envejecimiento prematuro, hasta cáncer de piel.