Un famoso restaurante de Zaragoza busca nuevo inquilino: "Comida espectacular y muy diferente al resto"

La gastronomía en Zaragoza no deja de crecer. Cada vez son más las ofertas culinarias que deleitan más de un paladar en la ciudad.

Sin embargo, en este gran y amplio abanico no sorprende que algún que otro establecimiento baje inesperadamente su persiana. Sobre todo cuando la temática entre unos negocios y otros viene a ser la misma base que, aunque exitosa, no deja sorprender tanto como otras propuestas gastronómicas.

Es el caso de una de las hamburgueserías más populares -entre muchas otras- "y groseras" de la ciudad: Grossery’s. El negocio situado en pleno centro de la ciudad, en la calle de Francisco Vitoria, 14.

El negocio ha aparecido en el portal inmobiliario Idealista ofertándose para su traspaso por 150.000 euros. Aunque, según se señala en el anuncio, también cabe la posibilidad de alquilar el local con todo lo puesto bajo un alquiler de 1.800 euros al mes.

En total, el establecimiento cuenta con 220 metros cuadrados "con el plus de disponer de una coqueta terraza", se señala en el mismo anuncio. Apuntan, además, que la cocina es "de un gran tamaño y esta completamente equipada".



Dispone de almacén, vestuarios, aire acondicionado y "todo lo que se necesita para poder desarrollar el negocio sin carencias". Como guinda del pastel, en el anuncio de Idealista se detalla que el local fue reformado hace tan solo 2 años con "buenos materiales y mucho gusto".

"Patatas delirantemente buenas"

Grossery’s es una hamburguesería de Zaragoza que se ha hecho un nombre por una carta muy centrada en hamburguesas, bocadillos y platos para compartir, con una imagen muy desenfadada y bastante “canalla”. En su web se presenta como una referencia en la ciudad y destaca el uso de carne de vaca madurada y hamburguesas servidas con patatas fritas.

En ZaragozaGuía la describen como una de las hamburgueserías importantes de la ciudad, y destacan "salsas y acompañamientos caseros", "carne de la buena" y "patatas fritas delirantemente buenas".

En Gastroranking aparece con una valoración de 6,4/10 sobre 962 opiniones, y entre los comentarios visibles hay frases como "estaba todo buenísimo", "el local es muy chulo" y "la atención muy agradable".

Otros consideran que lo que destaca en esta cadena es su comida "espectacular y diferente al resto". Aunque no todos los gustos son iguales y los hay que criticaban desde que "la comida la sirvieron fría", hasta los que ponían en cuestión "la poca originalidad del local". Y es que hay quien dice que 'lo poco gusta y lo mucho, cansa'.