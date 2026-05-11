Yuli tiene 27 años y contrajo Lupus tras una infección por comer sushi en mal estado: "Intento ser positiva"

Como señala el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, el lupus era considerado antiguamente una enfermedad rara y, en muchos casos, desconocida.

Sin embargo, en los últimos años su diagnóstico se ha vuelto cada vez más frecuente. Así lo reflejan los datos.

Solo en Aragón, se estima que alrededor de 1.500 personas conviven con lupus eritematoso sistémico (LES), según cifras de mayo de 2025.

Se trata de una enfermedad autoinmune crónica. Es decir, el sistema inmunológico que debería encargarse de proteger al organismo, sufre una alteración y termina atacando por error a sus propias células y tejidos.

Yuli Vargas, una joven de 27 años, convive con esta enfermedad, compartiendo su proceso y pensamientos a través de sus redes sociales (@yulivargasc_), donde acumula cientos de miles de seguidores.

La historia de Yuli Vargas

Su vida dio un giro de 180 grados en agosto de 2025. Fecha en la que sufrió una infección alimentaria por consumir sushi en mal estado en un restaurante.

Lo que parecía un problema puntual acabó convirtiéndose en el inicio de una dura batalla de salud.

"Era modelo. Trabajaba para un negocio familiar en el que movía las redes sociales, creaba contenido y hacía pago a proveedores. Vivía una vida muy activa entre ser mamá, trabajar y hacer ejercicio", relata en uno de sus vídeos.

Lo que comenzó con un diagnóstico de salmonela y fiebre tifoidea derivó en una grave crisis médica.

La joven tuvo que enfrentarse a una pancreatitis, una cirugía de vesícula y un accidente cerebrovascular.

"Desde ese día, nada volvió a ser igual. Mi salud se vio totalmente afectada, solo iba en picada para abajo y había mucho, pero mucho dolor de por medio”, explica.

Desde entonces, esta enfermedad marca su día a día.

Aun así, y pese al enorme desgaste físico y emocional, la joven continúa compartiendo su batalla con esta dura enfermedad mostrando una actitud resiliente.

"Trato de enfrentar siendo muy fuerte mi enfermedad e intento ser positiva aunque a veces sí estoy triste… el dolor me gana", escribe en sus redes sociales.

Aunque el Anisakis es más conocido, la Salmonella puede estar presente en los pescados crudos o poco cocinados.

Al no mediar cocción en su preparación, alimentos como el sushi pueden ser portadores de este tipo de bacterias.

Las infecciones graves como la salmonelosis, aunque no es lo habitual, pueden desencadenar brotes o revelar lupus preexistente en personas genéticamente susceptibles.

"La infección por la ingesta de sushi afectó tanto mi salud que se me terminó activando una enfermedad autoinmune llamada LES o lupus eritematoso sistémico", comenta Yuli.

#enfermedad #enfermedadescrónicas #lupus #les ♬ Hope - 古神一号 @yulivargasc_ Hola soy Yuli! Y quiero contarte un poquito de mi 💌 💕tengo 27 años 👉🏻era modelo 💌soy mamá, tengo una hija que se llama Luciana y es mi primer amor 🌸me encantan los animales, todos los que tengo en mi casa son rescatados. 🫶🏽a veces me da mucho miedo lo que va a pasar pero confío en que sea lo que sea que pase, si Dios me lo manda es porque sabe que puedo con eso ❤️ trato de enfrentar siendo muy fuerte mi enfermedad e intento ser positiva aunque a veces si estoy triste… el dolor me gana 🏋️♀️me gustaba mucho ir al gym, lo extraño mucho 👌🏼soy muy disciplinada, cuando quiero algo lo consigo 🙇🏻♀️creo firmemente en que sin apoyo de mi familia y de las personas que me quieren, no hubiera podido llegar hasta donde estoy ahora #holasoyyuli

Historias como la de Yuli, convertida en una de las de las caras visibles de esta enfermedad, y con un caso que ha dado la vuelta al mundo, ponen de relieve la importancia de visibilizar el lupus y concienciar sobre su impacto.

Más si cabe, tras la reciente celebración del Día Mundial del Lupus (el domingo 10 de mayo).