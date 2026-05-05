Confirmado: el propietario que ceda su vivienda para alquiler recibirá una ayuda de hasta 25.000 euros

La escasez de vivienda en el mercado inmobiliario español ha activado todas las alarmas. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el mes pasado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para abordarlo.

Una de las acciones es animar a los propietarios a poner en alquiler sus viviendas.

Pero no un alquiler cualquiera, sino uno asequible. Y para ello la administración quiere hacerse cargo, y por eso se han aprobado ayudas de hasta 25.000 euros a quien ceda su propiedad.

Muchos propietarios no ponen en alquiler por miedo a la okupación o por falta de tiempo y ganas para gestionar lo que implica. Esta propuesta consiste en que es la Administración la que alquila tu vivienda a terceros con un alquiler asequible de unos 600 euros.

Tú "te olvidas del papeleo" y recibes una ayuda económica. Estas ayudas están pensadas para ampliar de forma rápida el parque público.

Cesión de viviendas a la Administración

La ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para la cesión de viviendas a la Administración está pensada para propietarios particulares que dispongan de una vivienda vacía y deseen ponerla en uso como alquiler asequible.

A través de este programa, el propietario cede temporalmente su vivienda a la comunidad autónoma, que será la encargada de alquilarla a terceros a un precio limitado, generalmente en torno a 600 euros mensuales.

A cambio de esta cesión, el propietario puede recibir una ayuda económica de hasta 17.000 euros, que puede aumentar hasta 25.000 euros si la vivienda se encuentra en una zona tensionada, es decir, donde la demanda de vivienda es alta y los precios suelen ser más elevados.

Además, el programa contempla una ayuda adicional de hasta 12.000 euros para financiar obras de reforma o rehabilitación, lo que resulta especialmente útil si la vivienda necesita mejoras para poder ser habitada.

Durante el tiempo que dure la cesión, la Administración se encarga de toda la gestión del alquiler.

Esto incluye la búsqueda de inquilinos, la firma de contratos, el cobro de las rentas y la resolución de posibles incidencias. De este modo, el propietario no tiene que preocuparse por la gestión diaria ni por posibles problemas derivados del alquiler.

Al finalizar el periodo acordado, la vivienda se devuelve al propietario en condiciones adecuadas de uso. No obstante, es importante tener en cuenta que, durante la cesión, el propietario no puede decidir sobre el uso de la vivienda ni fijar el precio del alquiler, ya que estas funciones pasan a depender de la Administración.