Ya a la venta las entradas para la segunda edición del evento gastronómico 'Babeando Ternasco' en Tarazona

Las propuestas para la segunda edición de 'Babeando Ternasco'. Cedida.

El evento 'Babeando Ternasco' vuelve en 2026 con más fuerza al Palacio de Eguarás de Tarazona.

Tras una exitosa primera edición, este año se ha apostado desde la organización por dar un paso más en la propuesta.

Así, el sábado 6 de junio ha sido el día elegido para celebrar este maridaje gastronómico-musical del chef Gabriel Morales con la IGP Ternasco de Aragón. Contarán, además, con la compañía de cervezas Ambar, vinos DOP Campo de Borja, la DOP Aceite Sierra del Moncayo y varios artistas locales.

Los asistentes saborearán un completo menú, cocinado en directo por Gabriel y su equipo. Dicho menú estará compuesto por cuatro elaboraciones con el cordero aragonés como protagonista.

Primero, un pimiento relleno de cordero IGP Ternasco de Aragón con salsa española de moscatel. Después, un taco de carrillón de cordero IGP Ternasco de Aragón, cebolla morada, tomate especiado, guacamole y salsa teriyaki.

Como tercer plato, un arroz montanés de cordero IGP Ternasco de Aragón, setas y queso curado Granja Perales. Y por último, un paquito de cordero IGP Ternasco de Aragón, cremoso de patata, miel, romero y tofe de naranja.

El chef Grabriel en la foodtruck de Babeando Fuerte. Cedida.

Cuatro originales propuestas gastronómicas que podrán maridarse con cerveza Ambar y los vinos Peñazuela Garnacha Blanca (Bodegas Ainzón), Garnacha Centenaria (Bodegas Aragonesas) y Cabriola (Bodegas Borsao).

A partir de las 19.30 horas amenizarán el evento el pintor Albert Sesma con su Wine Paint Show, tres excepcionales músicos locales que ofrecerán un espectáculo de jazz en vivo, y el Dj Guille Sánchez como colofón.

Otra de las novedades de esta edición es el sorteo de regalos entre los asistentes.

Cartel del evento 'Babeando Ternasco'. Cedida.

El evento 'Babeando Ternasco' está promovido por el chef Gabriel Morales con su exitosa foodtruck turiasonense Babeando Fuerte. También colaboran la DOP Aceite Sierra del Moncayo, cervezas Ambar y la Diputación Provincial de Zaragoza.