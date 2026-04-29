La campaña 'Garnacha 10' vuelve el 7 de mayo con más de 80 establecimientos y un viaje por el Mediterráneo

En 2025, "la uva que te hace volar" llegó a las pantallas de Times Square. Este año vuela hacia su origen: el Mediterráneo.

Grandes Vinos, bodega aragonesa referente de la Denominación de Origen Cariñena, presentó este martes en el Patio del Plata de Zaragoza la segunda edición de Garnacha 10.

Una campaña que une vino, cultura, ciudad y comunidad en torno a diez expresiones representativas de la garnacha aragonesa.

El acto de presentación desveló todas las actividades de la campaña y los diez vinos de la colección 2026.

Además, también se reveló el gran premio, un crucero para dos personas por las rutas históricas de la Corona de Aragón, siguiendo los mismos caminos que recorrió la garnacha hace más de siete siglos: Barcelona, Palma de Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y el sur de Francia.

La campaña propone crear el mayor mural del mundo de embajadores de la Garnacha y, entre todos los participantes que se registren, sortear el crucero mediterráneo.

En constante evolución

Garnacha 10 fue reconocida en 2025 con el premio a la Mejor Campaña de Marketing en los International Wine Challenge Industry Awards, los galardones más prestigiosos del sector vitivinícola internacional.

Esta distinción avaló la apuesta de Grandes Vinos por una comunicación diferente: sin tecnicismos, sin barreras y con la garnacha como hilo conductor.

En 2026, la campaña amplía su alcance con un programa de actividades que tiene su momento de mayor intensidad del 7 de mayo al 7 de junio, con la Feria de la Garnacha como gran colofón.

La colección de vinos Garnacha 10. Cedida.

"Es una campaña muy ambiciosa porque la uva se lo merece", expresa Manolo García, director de Marketing de Grandes Vinos.

La colección de este año, además, reúne diez expresiones de una misma uva que abarcan todos los perfiles y los momentos de consumo.

Desde el 0,0% sin alcohol, hasta una garnacha blanca de 39 meses de crianza en producción limitada, pasando por la burbuja, las viñas viejas y los blancos de alta expresión.

Una sola variedad que puede ser aperitivo saludable, copa en barra, vino de colección o experiencia de cata.

Actividades para toda la ciudad

A partir del 7 de mayo y hasta el 7 de junio, Zaragoza acoge un calendario de actividades en torno a la garnacha pensado para todos.

Todas las acciones se van a desarrollar en espacios de la ciudad y tienen en común la garnacha como protagonista.

Entre ellas, talleres para aprender a pintar un cuadro inspirado en la garnacha, una sesión inmersiva de yoga o la presentación del Kit Grandes Garnachas a Ciegas en Zaragoza Florece.

Presentación de la campaña Garnacha 10. Cedida.

En la programación también destaca la organización de catas solidarias en hoteles y la inauguración de la caseta de Grandes Vinos en la Feria de la Garnacha.

Además, todos los establecimientos adheridos, bares, restaurantes, tiendas de alimentación y vinotecas, ofrecerán durante el período de campaña la promoción 2×1 en garnacha. Si pides una de las 10 Garnachas, te invitarán a otra diferente, en copa o en botella.

Cierre de campaña

El gran final de campaña será en el Sky Lounge Van Gogh del ApartaHotel Los Girasoles.

Podrán asistir treinta participantes seleccionados de entre quienes publiquen una foto brindando con Garnacha en uno de los establecimientos de la campaña con el hashtag #garnacha10 en Instagram o en la web, más 10 creadores invitados.

Disfrutarán de una copa de bienvenida, la cata de las 10 garnachas y un cóctel en uno de los atardeceres más esperados de la campaña.

Colección de bodega Grandes Vinos. Cedida.

Sobre cómo ganar el sorteo, solo hay que acceder a la web de la campaña, registrarse y unirse al mayor mural del mundo de embajadores de la Garnacha.

Entre todos los participantes se sorteará el crucero por el Mediterráneo.