La cena fácil y buenísima para cuando no sabes qué cocinar: con una lata de atún y lista en 10 minutos

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Hay días en los que abrir la nevera da más pereza que hambre. Para esos momentos, las redes sociales se han convertido en un auténtico recetario de emergencia.

Entre los últimos vídeos que circulan, destaca una propuesta del canal Fuego Loco que resume perfectamente esa filosofía de “cena resuelta en cinco minutos” con lo que tengas a mano.

La clave está en algo tan cotidiano como una lata de atún. Lejos de ser un recurso aburrido, aquí se convierte en un plato sencillo, rápido y bastante completo.

Solo hace falta sumarle un huevo, una tortilla de trigo y un poco de queso mozzarella para montar una especie de quesadilla improvisada que funciona a cualquier hora del día.

La preparación no tiene misterio, y quizá ahí está parte de su éxito. Se bate el huevo con una pizca de sal y se pasa por la sartén.

Antes de que termine de cuajar, se añade el atún escurrido, mezclándolo ligeramente. Después, la tortilla de trigo entra en escena: se coloca encima y se le da la vuelta a todo con cuidado, como si fuera un pequeño truco de cocina exprés.

El momento clave llega con el queso. Se añade sobre la mezcla caliente y se dobla la tortilla, dejando que el calor haga su trabajo. Tapar la sartén durante un minuto ayuda a que la mozzarella se funda bien, creando ese interior cremoso que contrasta con el exterior dorado y crujiente tras darle la vuelta una última vez.

Para rematar, unas rodajas de tomate fresco aportan ese punto ligero que equilibra el conjunto. El resultado es una cena sencilla, sin complicaciones y sorprendentemente apetecible.

A veces no hace falta mucho más que una buena idea y una lata de atún para cenar bien.

Receta paso a paso