Parece Islandia pero es España: la localidad rodeada de aguas cristalinas y cascadas impresionantes

En el corazón de Aragón, lejos del imaginario árido que muchos asocian al interior peninsular, se esconde un lugar donde el agua lo transforma todo, casi casi podemos pensar que estamos en Islandia.

El pequeño municipio de Nuévalos es la puerta de entrada a uno de los paisajes más sorprendentes de España: un oasis de cascadas, grutas y vegetación exuberante que parece desafiar su entorno.

El protagonista indiscutible es el Monasterio de Piedra, un enclave que combina historia y naturaleza con una armonía poco frecuente.

Fundado en 1194 por monjes cistercienses, este antiguo cenobio medieval se levanta junto al río Piedra, en un paraje que hoy forma parte de un parque natural de más de 100 hectáreas . Sin embargo, más allá de sus muros de piedra, lo que verdaderamente cautiva al viajero es el espectáculo natural que lo rodea.

El agua es el hilo conductor de la experiencia. A medida que el visitante se adentra en el parque, descubre un entramado de senderos que serpentean entre más de una decena de cascadas, lagos de aguas cristalinas y grutas ocultas.

Cascada en el Monasterio de Piedra

La más emblemática, la Cola de Caballo (no la del valle de Ordesa), se desploma desde más de 50 metros de altura en una caída que impresiona tanto por su fuerza como por su belleza.

No es casual que muchos comparen este rincón con paisajes del norte de Europa: aquí, el contraste entre la roca caliza y la vegetación húmeda crea un microclima casi mágico.

Cascada Cola de Caballo, Monasterio de Piedra

Pero el Monasterio de Piedra no es solo naturaleza. El recorrido incluye también la visita al conjunto monástico, donde se conservan espacios como el claustro, la iglesia o el refectorio, testigos de siglos de historia.

Este diálogo entre patrimonio y paisaje convierte la visita en una experiencia completa, donde cada paso alterna entre el recogimiento histórico y la sorpresa natural.

Alrededor, el propio Nuévalos añade interés al viaje. Situado junto al río Piedra y cerca del embalse de La Tranquera, el entorno ofrece posibilidades para la observación de aves, la pesca o simplemente el descanso frente al agua. Es un destino que invita a bajar el ritmo y dejarse llevar por el sonido constante de cascadas y corrientes.

Visitar Nuévalos y el Monasterio de Piedra es, en definitiva, descubrir un Aragón inesperado, rodeado de aguas cristalinas y cascadas impresionantes.