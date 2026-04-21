Luis Ángel López, panadero de un pueblo de Zaragoza, convierte a Goya en chocolate con una nueva y deliciosa torta

Entre chocolate, historia y genio aragonés, el panadero Luis Ángel López ha dado forma a un dulce con alma de arte. El maestro obrador de la panadería Luis Ángel, de Almonacid de la Sierra (Zaragoza) ha presentado su nueva creación: la Torta de Zaragoza “Paco Goya”, inspirada en la figura y el legado del pintor de Fuendetodos, Francisco de Goya.

Este dulce es una continuación del tradicional turrón Paco Goya, reinterpretándolo en un formato más ligero, concebido para su consumo durante todo el año.

La idea surge tras varios meses de trabajo en un chocolate más fino destinado a degustaciones. “Nos dimos cuenta de que gustaba incluso más que el propio turrón. La gente insistía en que había que hacerlo disponible todo el año”, explica López.

Así nace esta torta fina de chocolate, elaborada con especias, guirlache y un acabado en oro, pensada como un producto versátil, puesto que se puede tomar como postre o como acompañamiento para café o merienda.

Paleta de Goya.

Más allá de su sabor, la pieza destaca por su cuidada inspiración artística. Durante una visita a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el marco de FITUR, el chocolatero descubrió una paleta original de Francisco de Goya que sirvió de base para el diseño de moldes en 3D.

El resultado es una pieza de chocolate que reproduce la forma de la paleta del pintor aragonés. “Este dulce gourmet nace como un homenaje al célebre artista, reinterpretando los sabores de su época a partir de una cuidada investigación histórica”, señala su creador.

El vínculo con Zaragoza es clave en esta creación. López recuerda que, en sus cartas, Goya manifestaba su deseo de regresar a la ciudad y solicitaba chocolate zaragozano, al que consideraba de gran calidad. “Es un homenaje tanto a Zaragoza como a Goya”, subraya.

Para el desarrollo de la receta, el obrador se ha apoyado en una investigación histórica basada en la correspondencia entre Goya y su amigo Martín Zapater, regidor de Zaragoza, así como en el asesoramiento del académico Juan Antonio Frago, con el objetivo de incorporar especias representativas de la época.

La presentación oficial del producto se ha maridado con vinos de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena, reforzando el carácter aragonés de la propuesta y aunando dos de sus grandes señas de identidad: el chocolate de Zaragoza y sus vinos.

El acto ha estado conducido por José Francisco García, gerente del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha puesto en valor el vínculo de Goya con Zaragoza: “Era su ciudad. Durante los 28 años que vivió aquí aprendió a mirar y forjó su personalidad”.

Además de autoridad y representantes institucionales, han asistido miembros de la Academia Aragonesa de Gastronomía, representantes de los gremios de pasteleros y panaderos, la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, así como la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar.

También han acudido a la cita la gerente de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena, Carmen Gracia, y el presidente de la Denominación de Origen Protegida Cariñena, Antonio Serrano, además de representantes de la Vicaría General.