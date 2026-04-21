Ambar demuestra con un estudio cómo ven los españoles a los aragoneses: cabezotas, de pueblo y mejores que el tópico

El ternasco, las borrajas o el jamón son algunos de los productos vinculados irremediablemente con Aragón. Por supuesto, también Ambar. Porque pensar en Aragón es pensar en su cerveza por excelencia.

Así pues, con motivo del Día de Aragón, Ambar, una de las empresas más representativas de la Comunidad, ha presentado un estudio y una nueva campaña que profundiza en la identidad aragonesa desde una perspectiva innovadora. Tras el lema “Aragón, tenemos que querernos más” del pasado año, este 2026 se han enfocado en el exterior con la campaña “sí soy, sí somos”.

Durante mucho tiempo, a los aragoneses se les ha visto como personas cabezotas, de pueblo, secos o demasiado directos. Sin embargo, estas palabras con un tono peyorativo se han convertido en símbolos de carácter pasando a ser atributos positivos. Esta campaña tiene el objetivo de resignificar la imagen de los aragoneses y desmontar esos clichés.

El estudio

En la investigación, realizada por Random Strategy, se han realizado 1.000 entrevistas a adultos de toda España (excepto Aragón) para contar con una muestra representativa.

Se han planteado diferentes cuestiones como cuánto conocen Aragón (todavía poco), qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en Aragón (Zaragoza, El Pilar, naturaleza...) o con qué palabras describiría a un aragonés (amabilidad y cordialidad, terquedad, orgullo de identidad…).

Presentación del estudio. E.E.

El resultado es mayoritariamente positivo: más de la mitad de los españoles (57,2 %) declara tener una valoración favorable, frente a un rechazo prácticamente inexistente (2,7 %). El estudio refleja, además, una percepción marcada por atributos como la autenticidad, la fiabilidad y el carácter, aunque acompañada de un bajo nivel de visibilidad y conocimiento real sobre Aragón.

Estos resultados constituyen uno de los pilares de la campaña de Ambar para el Día de Aragón 2026, que parte de una pregunta clara: ¿son realmente defectos los rasgos con los que tradicionalmente se ha descrito a los aragoneses? La respuesta que ofrecen los datos es clara: lo que durante años se ha señalado como estereotipo negativo es, hoy, un valor diferencial.

Términos como “cabezotas”, “de pueblo” o “hablar claro” se reinterpretan en clave positiva. Ser “cabezota” se asocia sobre todo con constancia y perseverancia; hablar claro se identifica con sinceridad; y “de pueblo” remite a valores, raíces y autenticidad.

En conjunto, el estudio confirma que el carácter aragonés despierta respeto y simpatía, incluso entre quienes admiten conocer poco la comunidad.

Primera pop-up

Además, para conmemorar esta fecha, Ambar ha lanzado una edición especial de botellines que se convertirán en protagonistas de una experiencia única. Los días 22 (por la tarde) y 23 de abril, la marca abrirá un pop-up store en el local La Irreal (Pasaje del Ciclón), donde los aragoneses podrán sumergirse alrededor de los valores del estudio y la campaña "Sí soy, Sí somos".

En este espacio, los visitantes encontrarán merchandising exclusivo y limitado (bolsas, gorras, camisetas) relacionado con el Día de Aragón y la campaña.

Un legado de compromiso

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso continuo de Ambar por conectar con la identidad aragonesa. Hace dos años, la marca realizó un estudio que revelaba qué hace únicos a los aragoneses, descubriendo que el 80% de los aragoneses destacaba el orgullo de tener una cerveza propia como elemento diferenciador.

En 2025, Ambar continuó esta conversación con la campaña "Aragón, tenemos que querernos más", basada en un estudio que demostraba que 7 de cada 10 aragoneses consideran que deberían quererse más como comunidad.

Ahora, Cervezas Ambar reafirma su vínculo histórico con Aragón y su compromiso con la construcción de un relato de marca alineado con el territorio, sus valores y su gente: una identidad sólida, coherente y honesta que, como la propia tierra, no hace ruido, pero está.