Ya es oficial: dos días para que se abra gratis una de las mayores joyas de Aragón, con visitas guiadas y actividades

Si hay un día que debería quedar marcado en el calendario de todo aragonés, sin lugar a dudas debería ser el día de San Jorge, 23 abril, patrón de la comunidad y festivo autonómico.

Tal fecha, el próximo jueves, está cargada de planes y actividades para todos los públicos, sobre todo para aquellos amantes de la cultura y del patrimonio de nuestra tierra.

En este sentido, será el Palacio de la Aljafería, una de las joyas por excelencia de la capital aragonesa, la que abra sus puertas gratuitamente con una programación que incluye desde visitas guiadas, talleres familiares, hasta actuaciones joteras.

Fechas y horarios de apertura

Las celebraciones no se limitarán únicamente al 23 de abril. La programación arrancará la noche del miércoles 22 con la Jorgeada, uno de los actos más tradicionales.

Tras el día grande, las actividades se retomarán el viernes 24, cuando se vuelvan a abrir las puertas a partir de las 16.30 horas. Las visitas seguirán durante el fin de semana, con horarios tanto de mañana como de tarde el sábado, y solo en horario matinal el domingo.

El viernes, la jornada finalizará a las 20.00 horas, mientras que el sábado y el domingo también habrá actuaciones de jotas entre las 12.00 y las 13.30.

Cómo serán las visitas

Para acceder será necesario reservar entrada previamente a través de la web de las Cortes, disponible desde el jueves 16 de abril.

Se han organizado dos recorridos distintos. Uno permitirá conocer la parte más histórica y monumental del palacio, mientras que el otro se centrará en el hemiciclo, explicando cómo funciona el Parlamento aragonés en el día a día.

Además, en la zona parlamentaria serán los propios diputados y miembros de la Mesa quienes, de forma voluntaria, actuarán como guías durante las visitas.

Un día especial para las Cortes

La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha destacado el significado de esta celebración, que vivirá por primera vez desde su actual cargo.

"Los actos del 23 de abril se han convertido en un encuentro de gran simbolismo y aceptación por el conjunto de la sociedad aragonesa. Se han preparado siempre con mucho cariño, y este año se ha tenido que actuar de manera muy rápida. Es de justicia agradecer a todos los servicios implicados. Sin ellos, sin los funcionarios y los ujieres, no hubiera sido posible", reconocía la presidenta.