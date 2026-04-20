Cadrete celebrará San Jorge 2026 por todo lo alto: tradición, gastronomía y actividades culturales para toda la familia

La misa es el acto central de San Jorge en Cadrete. Ayuntamiento de Cadrete.

Cadrete ya se prepara para celebrar una festividad muy importante para los aragoneses, San Jorge.

El 23 de abril celebrarán una jornada que combina tradición, convivencia vecinal y actividades culturales para todos los públicos.

El acto central será la misa, que comenzará a las 12.00, y posterior procesión hasta el Pilón de San Jorge. Allí los asistentes podrán disfrutar del habitual reparto de magdalenas y moscatel, una tradición muy arraigada entre los vecinos.

Tras los actos religiosos, a las 14.00 tendrá lugar una comida popular en el Pabellón Municipal, donde se servirá paella aragonesa.

Y para continuar con el ambiente festivo, la programación seguirá con la salida de cabezudos desde el parque municipal. Esta actividad, especialmente esperada por los pequeños de la localidad, llenará las calles de animación.

La jornada culminará a las 18.00 horas con una lectura dramatizada en el salón de actos del centro sociocultural, organizada por la Biblioteca Municipal.

Comida popular de San Jorge en años anteriores. Ayuntamiento de Cadrete.

Este año estará dedicada a la vida y obra de la reconocida poeta Gloria Fuertes. La actividad llevará por nombre "Esto no es un libro, es una mujer". Con este sentido homenaje, se pondrá el broche cultural a la celebración.

El Ayuntamiento de Cadrete y las entidades colaboradoras quieren invitar a vecinos y visitantes a participar en esta jornada festiva un día tan emblemático para los aragoneses como San Jorge.

El objetivo es mantener vivas las tradiciones y seguir reforzando el tejido cultural del municipio.