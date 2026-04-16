Está en vigor: ayudas de hasta 12.000 euros a los autónomos que quieran contratar a su primer empleado

Dar el salto de trabajar solo a contratar a un primer empleado ya tiene premio en Aragón.

Desde el 8 de enero hasta el 30 de octubre de 2026, los autónomos o mutualistas aragoneses podrán contratar a su primer trabajador beneficiándose de una considerable subvención del Gobierno de Aragón, pudiendo llegar (dependiendo del perfil del empleado) a los 12.000 euros de ayuda.

El objetivo, en palabras del Gobierno de Aragón, "incentivar el primer contrato de trabajo que, dentro de los 24 meses desde el inicio de su actividad, realice un autónomo con una persona desempleada inscrita en el INAEM".

Empresarialmente hablando, la contratación del primer empleado siempre es una fecha marcada en el calendario. Marcando un antes y un después en el devenir de cualquier pequeño negocio.

Requisitos para solicitarlo

Eso sí, no cualquier autónomo puede acogerse a esta subvención, de la misma manera que tampoco es válida para todos los perfiles de empleados. Los requisitos son los siguientes:

Estar dado de alta, antes de solicitar la subvención, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (o en la mutualidad correspondiente) y en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

El contrato debe firmarse dentro de los primeros 24 meses desde que se inició la actividad como autónomo/a .

El contrato tiene que ser indefinido desde el inicio y comunicarse al Instituto Aragonés de Empleo según la normativa.

Puede ser a jornada completa o parcial, pero en este último caso no puede ser inferior al 50% de la jornada anual.

La persona contratada debe estar desempleada e inscrita como demandante de empleo, al menos desde el día anterior a su contratación.

Importes de la subvención

La cuantía de las ayudas varía en función del perfil del trabajador contratado. En términos generales, la subvención asciende a los 5.500 euros en el caso de los hombres y a 6.000 euros si se trata de una mujer.

No obstante, estas cantidades pueden incrementarse en un 10% en determinados supuestos: si la persona contratada es menor de 25 años, mayor de 52, parada de larga duración o si el contrato se realiza en municipios con menos de 5.000 habitantes.

Teniendo en cuenta este incremento porcentual del 10%, la subvención alcanzaría 6.050 euros para los hombres y hasta 6.600 euros para mujeres.

Además, existe un incremento adicional mucho más significativo. En el caso de contratar a una mujer víctima de violencia de género, la subvención asciende al 50%. Es decir, a los 12.000 euros.

Cabe destacar que el plazo para solicitar la subvención finaliza el 30 de octubre y que el plazo de resolución de la concesión es de aproximadamente de 3 meses.