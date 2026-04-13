El pueblo español ideal para recorrer a pie: es Conjunto Histórico y está rodeado por una muralla de 900 metros

Si por algo se caracteriza Aragón es por la riqueza de sus pueblos. Sobre todo, en provincias como la de Teruel, donde abundan rincones poco masificados pero con mucho por descubrir.

Ahora, con la Semana Santa atrás y puentes por delante como el Día del Trabajador, el 1 de mayo, poner la atención en pequeñas escapadas es lo más recomendable.

En este sentido, hay un pequeño pueblo en el Maestrazgo turolense que tiene prácticamente más títulos que habitantes.

Hablamos del precioso Mirambel, un municipio que con tan sólo 100 habitantes ha sido declarado como Conjunto Histórico-Artístico. Gran parte del mérito la tiene su casco urbano, declarado como Bien de Interés Cultural en 1980.

Un entorno que le haría merecedor de una Medalla de Oro de Europa Nostra tan solo un año más tarde.

Bien es cierto que solo hace falta ver una imagen para darse cuenta del porqué de todos estos reconocimientos. De hecho, su valor se intuye antes incluso de llegar al pueblo, gracias a la característica muralla de casi 900 metros que lo rodea y protege.

Una vez traspasada, lo mejor y más recomendable es recorrer el pueblo a pie y disfrutar de sus estrechas, empedradas y medievales calles. En el paseo será habitual dejar atrás las casas de piedra, fachadas señoriales, portales y los rincones pequeños pero acogedores que son la esencia del pueblo.

¿Qué comer en Mirambel?

Parte fundamental de toda escapada es la comida y, igual que a nivel patrimonial, en este sentido Mirambel no se queda atrás.

En lo que a gastronomía se refiere no puede faltar probar productos como el Ternasco de Aragón, así como todo lo que viene siendo derivados del cerdo, como puede ser el jamón de Teruel, chorizo, longaniza y otro tipo de embutidos.

Asimismo, también podemos encontrar carne de caza (perdiz, codorniz, conejo, corzo o jabalí), gran variedad de setas y todo tipo de repostería, siendo típicas en el Maestrazgo los almendrados, las tortas de alma o los sequillos.

Pero, ¿dónde se puede comer? A pesar de ser un pueblo de apenas 100 vecinos, Mirambel tiene opciones como la 'Tasca las Tejas', un bar ubicado en la calle Eras conocido por su amplia terraza, amabilidad del personal y por su buen hacer con las carnes y embutidos.

Asimismo, dada la cercanía con otros pueblos más grandes del Maestrazgo, como puede ser Cantavieja o La Iglesuela del Cid, amplía la carta de opciones con restaurantes como el Cuatro Vientos y la Bodeguilla (ambos en Cantavieja, a 15 minutos de Mirambel). Además, es la excusa perfecta para descubrir esta bella comarca a fondo.

Qué ver en Mirambel

Más allá de la comida, todo paseo a pie por la localidad debe contar con las siguientes paradas: