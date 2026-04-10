Reabre bajo otro nombre el mítico restaurante de Zaragoza donde comió Felipe VI: "Auténtica cocina aragonesa"

Si hablamos de restaurantes míticos y con renombre en Zaragoza, seguro que en el imaginario colectivo aparece el nombre del Tajo Bajo.

Uno de los establecimientos más conocidos de Zaragoza, no sólo por su ubicación en plena Plaza del Pilar y su cocina aragonesa, sino también debido al paso de personajes tan selectos como el rey Felipe VI.

En 2023, el monarca decidió visitar el restaurante en una comida privada con unos 30 acompañantes, principalmente amigos de la Armada y sus parejas, aprovechando una visita a la princesa Leonor cuando esta se encontraba en su periodo de formación en la Academia General Militar.

Hoy, esta anécdota se convierte también en parte del nuevo relato que pretende dejar este nuevo restaurante.

El nuevo restaurante 'La Flor de Lis' de la Plaza del Pilar

Tras varias semanas de remodelación, La Flor de Lis ha abierto sus puertas al público hace apenas una semana. Celebrando ayer su inauguración oficial en el local sito en la Plaza del Pilar nº7.

El nuevo establecimiento coge el testigo de su compañero ubicado en la Calle Don Jaime, también llamado 'La Flor de Lis' y perteneciente al Grupo Vaquer.

"Celebramos la inauguración de nuestro nuevo restaurante en la Plaza del Pilar, un espacio donde seguir compartiendo nuestra esencia: auténtica cocina aragonesa con alma contemporánea", comparten desde su perfil en redes sociales.

Una apertura que no ha pasado desapercibida para los amantes de su cocina, pudiendo ver comentarios como: "siempre que vengo desde Barcelona, fichamos. Lo hacéis todo riquísimo", afirma una clienta.

"El primer restaurante es una maravilla tanto a nivel gastronómico como a nivel de diseño. Si seguís en la misma línea seguro es un éxito", señala otro usuario, mostrando el gran recibimiento que ha tenido su apertura.

Gastronomía aragonesa

Bajo el sello culinario de Rubén Martín, su renombrado chef, se mantiene como propósito "rescatar y revitalizar los platos típicos de Aragón y las recetas autóctonas", recogen en su página web.

El restaurante, de visión contemporánea, ofrece platos con claros guiños a la tierra. Ejemplo de ello son el tataki baturro, el lingote de Ternasco de Aragón o el arroz y la pasta de borraja.

El precio medio de la carta abarca de los 15 a los 22 euros, con las bebidas y los postres aparte. Estos últimos resultan ser todo un triunfo en los comentarios: "es el único lugar donde como torrija, es la mejor", señala otra clienta satisfecha.

En definitiva, el tejido gastronómico aragonés sale reforzado con este nuevo proyecto del Grupo Vaquer, dando continuidad a un local ya de por sí conocido.