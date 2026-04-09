La Unión Europea cambia las normas: los dueños de perros y gatos deberán cumplir este requisito a partir del 22 de abril

Si eres de los que siempre viaja acompañado de su perro o gato como fiel compañero de aventuras, quizá no te hayas parado a pensar que, para la Unión Europea, tu mascota está a punto de convertirse en un pasajero más con papeles, requisitos y letra pequeña.

Ya no vale solo llevar correa, el transportín y comida suficiente para el viaje, a partir del 22 de abril de 2026, la Unión Europea pondrá especial atención a los dueños que viajen con sus mascotas entre países miembros.

En este sentido, conocer la normativa y cumplirla antes de emprender la aventura puede ahorrarte más de un susto…y alguna que otra multa.

¿Qué va a cambiar?

A partir de esta fecha, 22 de abril, para cruzar fronteras entre países dentro de la Unión Europea con perro o gato hará falta un pasaporte europeo individual del animal, correctamente rellenado y en regla.

Este pasaporte funciona como una especie de expediente del animal, recogiendo datos como el número microchip, obligatorio de implantar según establece la Ley de Bienestar Animal (en España), identidad del propietario, vacunas, tratamientos e historial veterinario de la mascota en regla.

Cabe mencionar que esta imperativa legal ya existía. Sin embargo, el Reglamento (UE) 2016/429 endurece las normas con el objetivo de intentar frenar el tráfico ilegal de mascotas entre países miembros y, a su vez, que posibles enfermedades puedan también traspasar fronteras.

Viajar con mascotas Freepik

Otros requisitos obligatorios

Además del pasaporte europeo de la mascota, el dueño debe cerciorarse de cumplir los siguientes requisitos:

Vacuna contra la rabia puesta y registrada en el pasaporte con, al menos, 21 días de margen antes de viajar.

El animal debe estar desparasitado con 1 a 5 días de antelación frente a la Echinococcus multilocularis (un parásito que afecta mayormente a perros y que preocupa especialmente en el norte de la UE). Asimismo, el veterinario deberá confirmar que la mascota se encuentra en un correcto estado de salud.

Edad mínima de 12 semanas para poder viajar.

¿Qué pasa si no cumples con los requisitos?

Lo que en un principio era un viaje lleno de emoción y alegría, pronto puede convertirse en una pesadilla.

En caso de ser interceptado en otro país miembro sin cumplir con estos requisitos pueden retener al animal, ponerlo en cuarentena o devolverlo al país de origen.

Sin perjuicio de las acciones legales que le correspondan a cada país. Por ejemplo, en el caso de España, la Ley de Bienestar Animal impone multas de 10.001 a 50.000 euros por no identificar a tu mascota con microchip (y por extensión, pasaporte).

Medidas en España

Para un español, la entrada en vigor de Reglamento (UE) 2016/429 no es un cambio tan dramático como suena, al menos para aquellos propietarios que ya cumplían con la ley, claro está.

Muchos perros y gatos en España ya tienen microchip y pasaporte porque se entrega normalmente en la clínica cuando se identifica al animal, así que la gran novedad es que los controles van a ser más estrictos.

Si el viaje es dentro de España, no cambia nada, ya que la obligación va ligada a viajes internacionales dentro de la UE.