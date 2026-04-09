El BOE lo confirma: llega un puente de hasta 3 días sin trabajar en estas comunidades de España

Con el puente de Semana Santa ya en el retrovisor, los más de 20 millones de trabajadores en España empiezan a poner su atención en el verano. Es el siguiente gran descanso en el calendario… o eso parece a simple vista.

Sin embargo, muchos pasan por alto uno de los puentes más relevantes del año. Este no destaca especialmente por su duración, en términos generales, sin embargo el hecho de 'caer' en viernes lo cambia todo.

Hablamos del Día Internacional de los Trabajadores, o el Primero de Mayo, una fecha clave en la historia del movimiento obrero.

En 2026, el festivo cae en viernes, lo que se traduce en un puente natural de tres días al unirse con el sábado y el domingo. Una oportunidad perfecta para una escapada rápida sin complicaciones.

El puente del 1 de mayo en 2026

La gran ventaja de este festivo es su ubicación en el calendario. Al caer en viernes, no hace falta hacer malabares con la agenda ni depender de ajustes laborales.

Aun así, quienes quieran alargar el descanso tienen margen: pedir el jueves previo o el lunes siguiente permite convertirlo en un 'macropuente' de cuatro días. Una opción muy atractiva para desconectar de verdad.

Tal y como establece el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Día del Trabajador es festivo en toda España y no es sustituible, lo que garantiza su disfrute en todas las comunidades.

Además, en lugares como Madrid, el 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad. En años donde ambas fechas coinciden estratégicamente, como en 2025, se generan puentes aún más largos para los madrileños.

Otros puentes próximos

En materia de festivos, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 37.2 que las fiestas laborales "no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales". También aclara que tienen "carácter retribuido y no recuperable".

Por eso, revisar el calendario autonómico y local es clave para detectar oportunidades. En Aragón, por ejemplo, hay un festivo interesante justo antes del Primero de Mayo.

Se trata del Día de San Jorge, el 23 de abril, que en 2026 cae en jueves. En este sentido, para los aragoneses tomarse el viernes libre en el trabajo permitirá encadenar otro 'macropuente' ideal para viajar o simplemente descansar.