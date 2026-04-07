Confirmado por la ley: los trabajadores con hijos menores de 12 años tienen derecho a reducir su jornada laboral

Conciliar el trabajo con la familia es una de las grandes ecuaciones a las que debe enfrentarse todo trabajador por cuenta ajena.

Sobre todo los padres y madres que ven su tiempo en familia disminuido por la jornada laboral. Al menos, así lo reflejan los datos.

Según cifras aportadas por la Fundación Adecco, hasta el 91% de las mujeres desempleadas que lideran familias monoparentales no logra acceder a empleos con horarios compatibles con la conciliación familiar.

Una realidad que se acentúa en sectores como la hostelería y el transporte, donde las jornadas partidas son frecuentes.

Sin embargo, existe un derecho que suele pasar desapercibido ante la mayoría de trabajadores y que permite conciliar el tiempo de trabajo y el tiempo en familia.

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34.8 que todos los trabajadores "tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo", matizando que "en el caso de que tengan hijos o hijas, tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años", confirma la ley.

En otras palabras, los trabajadores con hijos menores de 12 años podrán adaptar su jornada laboral ante las necesidades familiares.

Por ejemplo, si una empleada trabaja a jornada partida de 8.00 a 14.00 por las mañanas y de 16.00 a 18.00 horas por las tardes, puede elegir trabajar esas ocho horas diarias de jornada de 8.00 a 16.00 horas, lo que le garantiza toda la tarde para cuidar de su hijo.

Pacto con la empresa

Para acordar esta adaptación es necesario abrir un periodo de negociación con la empresa, en el cual se decidirán cuestiones como cambios de turnos, posibilidad de teletrabajo o cualquier otra circunstancia.

Concretamente, en este periodo se decidirá sobre:

La adaptación horaria en sí, así como verificar si es razonable con la organización de la empresa.

Preparar la solicitud por escrito aportando tus datos, puesto, los hijos menores de 12 años y su edad actual, qué adaptación concreta se pide y por qué se necesita. Es importante que este escrito se entregue por un medio que deje constancia (como correo con acuse de recibo, por ejemplo).

Si el convenio no regula este tema, la empresa está obligada a abrir un proceso de negociación que tiene un plazo máximo de 15 días . En este tiempo se pueden intercambiar propuestas y alternativas.

La empresa puede aceptar la petición, dar alternativas o negarse alegando razones objetivas y concretas.

Si en esos 15 días la empresa no se opone de forma expresa y motivada, se entiende que la adaptación queda concedida.

Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, puedes acudir al juzgado de lo social, con el procedimiento específico y rápido previsto para este tipo de conflictos.

Asimismo, conviene tener en cuenta que siempre se tiene el derecho a volver al horario original cuando acabe este periodo o cuando desaparezca la causa que lo motivó.

Reducir la jornada

Asimismo, el artículo 37.6 permite la posibilidad de reducir la jornada laboral en caso de tener hijos menores de 12 años, no únicamente adaptarla, aunque las consecuencias pueden ser más severas ya que dicho artículo también establece una reducción salarial acorde con la reducción de jornada.

La reducción puede ser, al menos, de "un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella".

Es decir, si una persona trabaja de 8.00 a 16.00 horas en jornada continua (8 horas al día de jornada completa) y decide reducir un octavo de su horario para cuidar a su hijo menor de 12 años, disfrutará de una nueva jornada de 8.00 a 15.00 horas (7 horas al día de trabajo), pero con una reducción de sueldo equivalente. En tal caso, trabajaría 35 horas semanales y cobraría un 12,5% menos aproximadamente.

En este sentido, conocer la legalidad es indispensable tanto para la empresa, de cara a organizarse con tiempo, como del empleado, en vistas a conocer mejor sus derechos laborales y saber cómo exigirlos de la manera correcta.