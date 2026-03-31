El restaurante de Zaragoza que te regala la pizza si consigues acabártela entera: "Ponemos tu foto en el mural de la fama"

Los retos de comida siempre han llamado la atención. Y este de una pizza gigante se está haciendo cada vez más famoso.

La prueba consiste en comerse una pizza de 60cm de diámetro en 40 minutos. El reto no es para uno solo, te dejan intentar acabarla entre dos personas. La pizza cuesta 35 euros, pero si te la terminas te sale totalmente gratis.

Por el momento solo lo consiguieron una pareja de amigos y su foto está en el mural de la fama del restaurante Yamii de Grancasa.

El último en intentar superar el reto ha sido el influencer zaragozano @franvsoler. El creador de contenido, famoso por sus recomendaciones de Costco, ha publicado en redes sociales en colaboración con GranCasa su experiencia.

En el video se muestra cómo se prepara la pizza gigante. El cocinero le da cuatro sabores diferentes y tras sacarla del horno, ¡comienza el reto!

Fran, junto con un amigo, comienzan confiados en superar el reto, pero tras 20 minutos y haberse comido media pizza, reconocen estar ya llenos.

"Es imposible. Ha pasado media hora, no puedo más. Último bocado", dice mirando a cámara con un trozo de pizza más grande que su cabeza.

"Mucho hablar y poco comer? Venid a probarlo", reta el zaragozano.

"¿Eres capaz? El reto es entre 2 personas, 1 pizza de 60cm por 35€, si eres capaz de terminarla en ese tiempo es completamente GRATIS y te añadirán al hall of fame", se lee en el texto que acompaña al video.

Restaurante Yamii

El restaurante Yamii es el que está detrás del reto de la pizza gigante. Se encuentra en la planta de arriba del centro comercial GranCasa, en la zona de restauración que se abrió hace unos años.

Aunque hayan lanzado el reto de la pizza gigante, no se trata de una pizzería.

"Yamii es tu restaurante de gastronomía siria por excelencia. Somos una cadena de reciente creación y hemos apostado por un ambiente nuevo y desenfadado de comida rápida", exponen en su web.

"Nuestro restaurante de Zaragoza está especializado en Shawarma, pero podrás encontrar una gran variedad de productos que harán que tu experiencia sea inolvidable. En nuestro menú, podrás encontrar entrantes, ensaladas, individuales, platos Shawarma, menús, pizzas e incluso postres", añaden.

Reconociendo que más que la pizza, sus platos estrella "son wraps con pan saj, lahmacun wraps y las Shawarma burguer".