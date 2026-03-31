Confirmado por la Aemet: alerta naranja en Zaragoza por fuertes rachas de viento que durarán hasta el viernes

El viento en Aragón tiene nombre propio: cierzo. Una ventolera que los zaragozanos conocen bien y que está azotando estos días la comunidad.

Tanto es así, que este martes, los avisos naranja y amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se repiten y amplían en distintas zonas de la Comunidad.

La Aemet ha ampliado los avisos naranja en el Pirineo oscense (Jaca y Benasque) y en la Ribera del Ebro, y el aviso amarillo en el Bajo Aragón, Cinco Villas e Ibérica zaragozana.

No es de extrañar que la Aemet mantenga y amplíe las alertas por las fuertes rachas de viento. Aragón ha marcado las más fuertes de España dos días seguidos.

Los 154 kilómetros por hora de Cerler a las 10.00 de este domingo no fueron superados por ningún otro punto de la Península y el lunes, la marca fue de 126 km/h que marcó a las 5.50.

31/03 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Aragón: vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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La previsión es que las rachas de viento sean fuertes durante estos días hasta el viernes.

El fin de semana el viento podría darnos un respiro y las temperaturas irán en ascenso. El domingo podrían rozar los 30 grados en Zaragoza.

Viento en Zaragoza

Después de tres días con fuertes rachas de viento en la capital aragonesa, el cierzo continuará soplando con virulencia también este martes 31 de marzo, según la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene la alerta amarilla para toda la Ribera del Ebro y la naranja en algunas zonas de la provincia.

Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ), en concreto entre las 8.00 y 19.00 horas, si bien podría modularse en función de la evolución.

Por ello, al igual que estos días atrás, la concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, pide a la población extremar la precaución durante toda la jornada, especialmente en ese tramo horario.

Cabe recordar que el PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kms/ hora, un umbral que también se ha superado este lunes, cuando el Plan se ha activado a las 14.00 horas con la previsión de mantenerlo hasta las 20.00 horas.

Desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.