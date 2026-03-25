Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe dejar bicicletas o plantas en el rellano de la comunidad

Si por algo han triunfado tanto series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina' es porque reflejan una realidad muy cercana. La convivencia vecinal suele ser terreno fértil para los conflictos.

En España, estas situaciones están a la orden del día. Y no siempre surgen por grandes problemas, a veces basta con una planta en la puerta, una bicicleta en el rellano o cualquier objeto aparentemente inofensivo.

Para resolver este tipo de disputas, es clave acudir a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la norma que regula las relaciones entre propietarios dentro de un mismo edificio.

En este sentido, la ley es clara: las zonas comunes no pueden utilizarse como si fueran un trastero particular. Así lo establece el artículo 9.1 de la LPH, que obliga a cada propietario a respetar los elementos comunes "haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando que se causen daños o desperfectos".

Por tanto, colocar bicicletas, plantas o muebles en un rellano puede considerarse un uso inadecuado si dificulta el tránsito, la limpieza o la conservación del espacio.

Además, hay un factor clave que muchas veces se pasa por alto, la seguridad. Mantener estas zonas despejadas es fundamental en caso de emergencia o evacuación, donde cada segundo cuenta.

Excepciones

Ahora bien, no todo es blanco o negro. Si un vecino suele dejar objetos en el rellano, la comunidad puede intervenir mediante normas de régimen interior, tal y como permite el artículo 6 de la LPH.

Estas normas sirven "para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes", y abren la puerta a distintas opciones como por ejemplo, impedir o no el uso de estos espacios comunes para dejar enseres personales.

Por un lado, se puede prohibir expresamente dejar bicicletas, carritos o plantas en rellanos y pasillos. Por otro, también se pueden permitir ciertos objetos si no afectan al paso ni a la seguridad.

Por ejemplo, podría aceptarse una bicicleta pegada a la pared más próxima a la puerta del vecino, siempre que así lo acuerde la junta y quede recogido en los estatutos o normas internas.

¿Qué puede hacer la comunidad?

Si la conducta ha escalado hasta tal punto que genera molestias y rencillas entre los vecinos, el presidente o el administrador pueden exigir la retirada de los objetos, apoyándose en el artículo 9.1 de la LPH o en las normas internas si existen.

Si el problema persiste, especialmente en casos graves o reiterados, la comunidad puede ir un paso más allá. El artículo 7.2 de la LPH permite iniciar acciones legales contra el vecino, pudiendo derivar incluso en una reclamación de indemnización por los daños causados.

En este tipo de conflictos, lo más importante es actuar con criterio y apoyarse en la normativa vigente. Revisar los estatutos de la comunidad y conocer la ley es fundamental para evitar problemas mayores. Porque, al final, convivir no es solo compartir espacio, sino también respetar límites.