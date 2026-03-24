Aragonia Palafox presenta su nueva carta de primavera, centrada en el producto local y la cocina de temporada

El restaurante Aragonia da la bienvenida a la primavera con una nueva carta donde cada plato parte de una idea, evoluciona a través de la técnica y encuentra su sentido en la experiencia final. Una propuesta en la que el origen no solo condiciona el producto, sino también la manera de interpretarlo: qué se quiere contar, cómo se construye y desde qué perspectiva.

El resultado es una selección de elaboraciones donde materia prima, estacionalidad y narrativa se integran en un conjunto coherente, acorde al nivel y exigencia de un restaurante ubicado en un hotel cinco estrellas.

En este restaurante cada temporada comienza con una pregunta: ¿Qué está ofreciendo la tierra en su mejor momento?

La carta de primavera se construye desde esa respuesta. Verduras, carnes y pescados se seleccionan en su punto óptimo, priorizando el producto local y su temporalidad. No se trata únicamente de incorporar ingredientes nuevos, sino de entender cómo evolucionan y qué posibilidades ofrecen en cocina.

Esta idea va ligada a una puesta en escena que acompaña al comensal de principio a fin, desde los centros de mesa hasta los postres. De esta forma se refuerza la identidad del restaurante a través del detalle, el ritmo y la presentación.

Entre las opciones para compartir más representativas, la Trucha curada al corte se sirve en mesa en su punto óptimo, con una textura firme y delicada. Acompañada del yogur que aporta un contrapunto láctico, mientras que el kumquat y la piparra introducen tensión y frescura en el bocado. Un plato imprescindible para compartir y degustar.

Trucha curada al corte

Esta temporada, la huerta adquiere especial protagonismo. Texturas más ligeras, sabores más frescos y una mayor presencia vegetal marcan el inicio de este recorrido gastronómico.

Resalta el Espárrago blanco en texturas, acompañado de vieira y caviar Baerii Black. El plato combina intensidad vegetal con matices marinos y salinos, generando un equilibrio entre suavidad y profundidad.

En esta misma línea, la Ensalada de tomate de temporada con codorniz escabechada articula el plato en torno a la frescura de un producto indispensable. En la composición se incorporan elementos como ajo blanco, remolacha y oliva negra que aportan contraste, acidez y estructura.

Ensalada de tomate de temporada y codorniz escabechada.

El recorrido continúa con elaboraciones donde el tratamiento del ingrediente marino se centra en la precisión técnica puesta al servicio del producto.

Por su parte, las Cocochas de bacalao con puerro y velo de café trabajan sobre una textura gelatinosa, incorporando un matiz tostado que aporta profundidad sin alterar la identidad del ingrediente principal. La Barriga de atún rojo se completa con hinojo, manzana y alcaparra frita, introduciendo elementos crujientes y ácidos que compensan la grasa del pescado.

En las carnes, la carta mantiene el vínculo con el territorio a través de elaboraciones que priorizan la calidad de la materia prima y su tratamiento.

El Gigot de ternasco de Aragón I.G.P. se trabaja para conservar jugosidad e intensidad, acompañado de una reducida glace clair y fresas que combinan sabores con un toque dulce aportando el fondo perfecto en el paladar.

GIGOT DE TERNASCO DE ARAGÓN I.G.P. glace clair y fresas.

El Solomillo de ternera Rossini responde a una estructura clásica, combinando carne, foie gras a la plancha, hojaldre by Lapaca y salsa concentrada. La elaboración mantiene una base tradicional, ejecutada con precisión técnica además de un intenso sabor gracias al remate de la demi-glace trufada.

La propuesta concluye con el Suspiro de Aragón reinterpretando el postre presentado dentro del menú “Territorio Horeca 2026”. Se trata de una elaboración inspirada en el clásico suspiro. Un merengue seco y fresco acompañado de Salsa Suzette y relleno de Melocotón de Calanda D.O.P. mermelada de cereza de Bolea y nueces de Benabarre.

'Suspiro de Aragón' del nuevo menú de Aragonia Palafox.

El postre mantiene referencias claras a la tradición, introduciendo como protagonista el producto aragonés y añadiendo matices de la cocina francesa a través de la elaboración de esta salsa intensa y dulce que equilibra el conjunto de sabores.

Una experiencia que va en continua evolución

Más allá del plato, Aragonia Palafox entiende la gastronomía como una experiencia global. El emplatado, el servicio y la secuencia del menú forman parte de un mismo discurso. Cada elemento responde a una intención concreta, construyendo un recorrido donde la elegancia, el equilibrio y la atención al detalle refuerzan la identidad del restaurante.

Una propuesta que se adapta a la temporada, que dialoga con el territorio y que encuentra en cada cambio de carta una oportunidad para seguir desarrollando su identidad gastronómica.

Junto a la carta de primavera, Aragonia Palafox refuerza su propuesta con una serie de sugerencias fuera de carta que responden directamente al momento del producto y a su disponibilidad diaria.

Entre ellas, adquieren especial protagonismo productos como el guisante, el espárrago o el bisalto, tratados desde la sencillez y la precisión para preservar su carácter vegetal y su frescura natural. Propuestas que dialogan con la base de la carta y amplían el recorrido gastronómico desde una mirada más espontánea y cambiante.

En esta línea, también se incorporan elaboraciones que ponen el foco en el producto cárnico, como el Entrecotte de vaca Summatura madurado en Aragón, acompañado de patata confitada, o el Steak tartar versión Aragonia, que combina ternera seleccionada con encurtidos y hojaldre, introduciendo textura y contraste en el plato.

Estas sugerencias no funcionan como un añadido, sino como una extensión natural de la carta.

Se trata de una forma de integrar el producto en su mejor momento, manteniendo coherencia con elaboraciones ya presentes como la trucha, la ternera o los matices vegetales que recorren toda la propuesta, así como con ingredientes de temporada como la fresa, que aparece en los platos principales aportando frescura y equilibrio.