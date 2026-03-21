Guillermo Rodríguez, chef: "Los huevos rellenos no se hacen con atún, necesitas 300 g de bacalao y 40 g de mantequilla"

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Los huevos rellenos de mi madre son de lo más sencillo de hacer y siempre están buenísimos. Se cuecen, se parten por la mitad y la yema se mezcla con atún y mayonesa. Nada más.

Sin embargo, el chef Guillermo Rodríguez propone unos huevos rellenos de bacalao.

En su blog Pilpileando sube recetas de todo tipo, y las que están ahora en auge son las típicas de Semana Santa. Estos huevos rellenos de bacalao son perfectos para esta fiesta religiosa.

El huevo tiene infinidad de posibilidades, nos puede gustar frito o en tortilla, huevo roto o pasado por agua, y un largo etcétera.

Los huevos rellenos es tal vez la receta más barata y que da más 'el pego' en una cena fría. No se requiere mucho tiempo para hacerla y el resultado siempre queda rico.

Huevos rellenos

El cocinero sube sus recetas en su blog, pero no se queda ahí, para hacernos la boca agua sube el vídeo a Youtube preparando el plato.

Guille desprende vitalidad y explica paso a paso de manera sencilla cómo hay que hacer los huevos. Aunque no sepas hacer un huevo frito, puedes atreverte con los huevos rellenos, estos seguro que no se te queman.

De todas formas, esta propuesta del chef sí que requiere cierta maña en la cocina. Hay que preparar el bacalao, el sofrito, la bechamel... en fin, la receta tiene su miga.

Guille comienza con el agua fría, sumerge completamente los huevos y añade una pizca de sal, "el huevo es poroso y algo absorbe", explica y un chorro de vinagre de vino blanco.

El chef detalla que durante la cocción de los huevos se prepara el sofrito de verduras con migas de pescado. La elaboración destaca por el uso de una bechamel casera que cubre los huevos, los cuales se sirven de forma creativa sobre pequeñas rebanadas de pan.

Además de ser un plato económico, el autor subraya la ventaja de poder prepararlo con antelación para servirse tanto frío como caliente.

Receta paso a paso

Ingredientes 10 Huevos (L)

300 gr. Migas Bacalao desalado

1 Litro de Leche (uso Semi.)

60 gr. Mantequilla

50 gr. Harina Trigo

1 Cebolla mediana

2 Dientes Ajo

1 Pimiento Verde

10 Rebanadas Pan Barra

4 Cucharadas Aceite Oliva

Sal, Pimienta y Nuez Moscada Paso 1 Cocer y preparar los huevos: Pon a hervir abundante agua con una buena cucharada de sal, ya que los huevos son porosos y absorberán un poco. Sumerge los huevos con cuidado para que no se rompan y cuécelos durante 10 minutos desde el momento en que el agua vuelva a hervir. Una vez listos, enfríalos con agua en la fregadera para facilitar el pelado. Paso 2 Preparar el sofrito de verduras: Pica finamente la verdura, incluyendo cebolla y pimiento italiano (puedes usar un robot de cocina si lo prefieres). En una sartén, pon un buen chorro de aceite de oliva y pon a freír la cebolla, el pimiento, un diente de ajo picado y una guindilla para darle un toque picante, junto con unos granitos de sal . Cocina hasta que la verdura esté bien blandita y empiece a caramelizarse y tomar color. Paso 3 Incorporar el bacalao: Añade unas migas de bacalao desalado al sofrito; puedes usar unas tijeras para cortarlas en trocitos más pequeños directamente sobre la sartén. Sube un poco el fuego y cocina todo junto durante unos 5 minutos. Prueba el punto de sal, retira la guindilla y reserva la mezcla. Paso 4 Rellenar los huevos: Pela los huevos ya fríos, ábrelos por la mitad y saca las yemas. Incorpora una parte de estas yemas al sofrito con bacalao y mézclalo bien, reservando las yemas restantes para la decoración. Con las manos limpias, rellena las claras de los huevos de forma generosa con esta mezcla. Paso 5 Hacer la bechamel: Pon a calentar leche en un recipiente. En un cazo aparte al fuego, funde un poco de mantequilla y rehoga harina durante unos 5 minutos; esto ayudará a que la bechamel se cocine más rápido después. Ve añadiendo la leche caliente poco a poco mientras remueves a fuego lento. Condimenta la bechamel con sal, pimienta recién molida y una buena cantidad de nuez moscada. Paso 6 Montaje y presentación: Corta unas rebanadas de pan por la mitad para utilizarlas como base. Coloca cada huevo relleno sobre una media rebanada de pan. Con la ayuda de una cuchara, napa (cubre) cada huevo con la salsa bechamel. Para terminar, decora espolvoreando por encima las yemas de huevo que habías reservado al principio.

Como punto a favor para la organización del tiempo, el autor destaca que la receta se puede preparar con total antelación, incluso el día anterior, requiriendo solo un golpe de horno justo antes de sentarse a la mesa.