Llega a Action la mesita auxiliar más práctica y versátil de la temporada: en 2 colores por sólo 18,95 euros

A veces, lo que más se usa en una casa no es lo más grande ni lo más caro, sino lo más práctico.

Para dejar el mando de la televisión, guardar la lectura nocturna, dejar el móvil o simplemente un vasito de agua, la mesita auxiliar es de esos muebles que usamos inconscientemente para un millón de tareas.

En este sentido, no ha pasado desapercibido un nuevo producto de Action que cumple todos los requisitos que se le pueden pedir a una mesita auxiliar: espacio de almacenaje, elegancia y bajo precio.

Este mueble está disponible en dos colores, con acabados de madera en beige y marrón oscuro, y con un precio de 18,95 euros.

Así es la mesita de Action

Más allá de su precio, esta mesita auxiliar de Action destaca por su diseño elegante y funcional, destacando su forma redondeada que integra dos amplias baldas ideales para guardar pequeños enseres. Desde libros, pequeños elementos decorativos como puede ser una planta o algún cuadro.

Otro de sus aspectos más destacados es su versatilidad, siendo la acompañante perfecta de un sofá, como mesita de noche al lado de la cama, o como mesita auxiliar en un vestidor o pasillo.

En cuanto a la fabricación, está hecha a base de madera sostenible (con certificación FSC) y viene desmontada. Aunque desde Action señalan que "es fácil de montar".

Sus medidas, de 37 centímetros de ancho y 51 centímetros de alto, la convierten además en un mueble muy práctico. Pudiendo transportarlo con facilidad y moverlo a otras estancias de la casa.

Cómo dice el refrán, "más vale una imagen que mil palabras". Así es la mesita de noche de 18,95 euros de Action:

Mesita auxiliar de Action color marrón madera oscuro Action

Otras mesitas auxiliares baratas en Action

Volviendo a citar al refranero español, "en la variedad, está el gusto", y cuando se trata del catálogo de mesitas auxiliares que tiene Action no puede ser más fiel a la verdad.

La cadena, conocida por sus precios bajos, cuenta con otras opciones igualmente atractivas como una mesita auxiliar en tres colores (negro, marrón y blanco) por 9,95 euros. Asimismo, con un diseño abierto, cuenta con dos baldas capaces de soportar cargas de hasta 10 kilos.

Mesita auxiliar por 9.95 euros Action

Otra opción, algo más premium, es la mesita de noche de madera de mango sostenible por 29,95 euros la unidad, la cual cuenta con una capacidad de carga de 5 kilos y un único cajón.

Mesita de noche de madera por 29.95 euros Action

Política de compra y de devoluciones en Action

Lo mejor siempre es recurrir al modelo tradicional: acudir a una tienda física y comprobar la mesita personalmente. De hecho, para agilizar la búsqueda, en la web de Action se puede comprobar la disponibilidad de los productos en tiendas más cercanas a la ubicación del usuario.

Sin embargo, debido a su política de precios bajos, la marca holandesa no cuenta con opción de envío a domicilio, ya que sus márgenes ya están muy reducidos de por sí y no podrían soportar la gestión logística. Además, su modelo se basa en cambios de inventario constantes.

A cambio, Action permite crear una cuenta en su plataforma para guardar productos en una especie de lista de deseos y adquirirlos posteriormente en tienda física.

En lo que a devoluciones se refiere, hay 8 días de margen posteriores a la compra, siempre que la mesita y su embalaje estén intactos.