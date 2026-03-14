Ya ha entrado en vigor: la comunidad puede obligar a los propietarios de pisos turísticos a pagar un 20% más

Convertir una vivienda en un piso explotable turísticamente con plataformas como Booking o Airbnb ya no es sólo una decisión que compete al propietario.

Desde abril de 2025, los caseros que deseen realizar esta actividad, deberán contar con la aprobación expresa de su comunidad de vecinos, quedando prohibida a no ser que se consiga un acuerdo en junta de propietarios.

Aunque esta modificación en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), norma que regula las comunidades de propietarios, no se puede aplicar a los pisos vacacionales cuyos permisos se hubiesen obtenido antes de la misma, hay más letra pequeña que atañe a este tipo de propietarios.

El artículo 17, apartado 12, de la LPH establece que los vecinos de la comunidad pueden acordar la imposición de cuotas especiales o aumentar los gastos comunes a estos propietarios, "siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%".

El propósito de esta medida se sustenta en intentar compensar el desgaste ocasionado por los turistas en el edificio, ya que, al haber un mayor tránsito de personas, aumenta el desgaste en ascensores, zonas comunes, portales, etc.

Asimismo, el trajín de personas entrando y saliendo del edificio puede afectar a la convivencia vecinal y al mantenimiento del mismo.

¿Cómo funciona en la práctica?

Imagina una comunidad en la que cada propietario paga 100 euros al mes de gastos de comunidad.

Uno de los vecinos decide explotar su vivienda como piso turístico en plataformas como Airbnb o Booking. Aunque tiene licencia y puede seguir operando, en una junta de propietarios la comunidad acuerda aplicar lo previsto en el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite incrementar los gastos comunes de estas viviendas hasta un máximo del 20%.

En este caso, a la cuota normal de comunidad, esos 100 euros, habrá que sumarle el 20%. Es decir, pasaría a pagar 120 euros de comunidad.

Antes de aplicarlo, la subida debe incluirse en el orden del día de la convocatoria de la junta de propietarios. Una vez en la reunión, tendrá que aprobarse mediante una mayoría cualificada de tres quintas partes del total de propietarios y de las cuotas de participación.

Desde abril de 2025, conviene tener en cuenta este tipo de disposiciones si quieres operar en el alquiler vacacional. Porque ahora, antes de abrir la puerta a Airbnb, primero hay que llamar al timbre de la comunidad.