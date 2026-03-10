Ni Andalucía ni Cantabria: este es el destino turístico rural más recomendado por la Inteligencia Artificial

Las recomendaciones de agencias de viaje están comenzando a quedarse en un segundo plano. Las nuevas tecnologías rivalizan así con los catálogos de toda la vida o el boca a boca. Si las redes sociales se convirtieron en escaparates para los destinos, ahora ya son muchos los que confían en otras herramientas.

La Inteligencia Artificial es una de ellas, ya son muchos los que preguntan a diferentes herramientas a dónde viajar y las rutas a realizar. El 84% de los españoles ya la utiliza, según el informe El consumidor impulsado por la IA: manual de supervivencia para marcas elaborado por LLYC y Appinio en junio de 2025.

Esta nueva modalidad ha dado así un nuevo triunfo para la Comunidad Autónoma de Aragón.

El algoritmo premia los paisajes y actividades de las tierras aragonesas, ya que es el referente indiscutible que más se recomienda para destinos de naturaleza y turismo rural en España. Así lo refleja el barómetro elaborado por LLYC tras analizar casi 1.800 preguntas a los principales modelos de lenguaje.

Esto refleja que una vez que preguntas por esta modalidad de turismo, un 66,1% de las respuestas, es decir, casi siete de cada 10 citan a la región aragonesa. Posicionándose así por encima de Andalucía (62,5%) y de Cataluña (57,1%).

¿Qué es lo que recomienda exactamente?

Este barómetro va más allá y es que parece que lo que más recomienda es el Pirineo aragonés.

Sus preferidos están claros, según el barómetro, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido aparece sistemáticamente como uno de los mejores de España para realizar senderismo y disfrutar de paisajes montañosos, bosques y cascadas.

No son los únicos puntos de interés ya que también cita en muchas ocasiones pueblos como Aínsa o la Sierra de Albarracín.

El barómetro también posiciona a Aragón como el segundo destino preferido para los viajeros aventureros y deportistas. Así, aparece recomendado en el 48,4% de las respuestas.

En este sentido, se encuentra en tercera posición del turismo activo, estando presente en el 60,9% de las respuestas.

Cosas a mejorar

Más allá de los mejores resultados, Aragón está en la sexta posición de atractivo para viajeros solitarios y familias.

Los datos también revelan áreas donde Aragón tiene margen de mejora para escalar posiciones frente a otras comunidades como el turismo experiencial en el que ocupa el puesto 12º con apenas un 12,5% de recomendaciones en las respuestas.

El barómetro también señala a potenciar la gastronomía y cultura. A pesar de su riqueza, Aragón aparece en el noveno puesto tanto en gastronomía y enoturismo (24,5%) como en turismo urbano y cultural (18,9%).

Los retos también se encuentran en el viajero senior y cultural. Aragón tiene el reto de atraer a perfiles con mayor capacidad de gasto, como los viajeros senior (10º puesto, 17,8%) y los viajeros culturales (9º puesto, 22,2%). Así como en visibilidad LGTBI+ donde es el área con menor impacto narrativo. Aragón se sitúa a la cola del ranking.

Si sumamos todas las categorías, Aragón se encuentra en el séptimo lugar nacional al aparecer en el 22,1% de las recomendaciones. El top 5 de visibilidad lo ocupan Andalucía (63,5%), Cataluña (52,7%), Madrid (49,1%), Comunidad Valenciana (38%) y País Vasco (25,4%). No solo dominan el volumen de menciones, sino que han logrado que el algoritmo las identifique como referentes en sus áreas clave.