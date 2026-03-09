Antonio Resines visitará este pueblo de Aragón por un motivo muy especial: "Estoy muy contento y agradecido"

El conocido actor Antonio Resines ha sido invitado por el ayuntamiento de un pueblo turolense y ha confirmado su asistencia.

Calanda celebrará el viernes 3 de abril 'La Rompida de la Hora'. Cada año se invita a alguna persona relacionada con el mundo del cine o de la cultura, para dar el primer toque al bombo principal, y este 2026 será Resines.

"Para mí es un honor que me hayáis elegido para romper la hora en esta Semana Santa de 2026. Estoy muy contento y muy agradecido", ha comentado el actor en un video colgado en redes sociales.

La Rompida de la Hora de Calanda es una emblemática tradición de la Semana Santa aragonesa que ocurre el Viernes Santo a las 12.00 del mediodía.

Miles de tamborileros con túnicas moradas se reúnen en la plaza principal para tocar al unísono tambores y bombos, simbolizando el temblor de tierra tras la muerte de Cristo.

Rompida de la hora

La Rompida de la Hora de Calanda es una tradición muy conocida de la Semana Santa, se celebra siempre el Viernes Santo que este año cae el 3 de abril.

En ese momento, tras el sonido de la primera campanada de la iglesia, todos los participantes comienzan a tocar a la vez tambores y bombos, produciendo un ruido muy fuerte y emocionante que llena todo el pueblo.

Las personas que participan suelen ir vestidas con túnica y tercerol de color morado, que es el color tradicional de esta celebración.

Esta costumbre tiene un origen muy antiguo. Se sabe que ya hace siglos los habitantes de la zona se reunían para hacer ruido con tambores o instrumentos parecidos, y con el tiempo la tradición fue tomando la forma que tiene hoy.

Rompida de la hora en Calanda Aragón TV

La forma actual de la celebración se consolidó a finales del siglo XVIII y se ha transmitido de generación en generación entre las familias del pueblo.

Los últimos invitados para romper la hora han sido en 2025 Diego Buñuel, por el 125 aniversario del nacimiento de su abuelo. En 2024 fue Nacho García Velilla (director, guionista y productor español) el encargado de dar el primer toque. En 2023, Eulalia Ramón, viuda del director Carlos Saura, y en el 22 Lara Dibildos (la actriz y presentadora) fue la protagonista de la Rompida.

Hoy en día, la Rompida de la Hora es uno de los actos más importantes de la Semana Santa del Bajo Aragón y atrae a miles de visitantes cada año.

Además, forma parte de la llamada Ruta del Tambor y el Bombo, una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.