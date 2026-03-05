El coqueto pueblo de 135 habitantes donde se come de maravilla y casi nadie conoce: "Es una joya escondida"

Cuando se trata de realizar escapadas a pequeños pueblos de la España rural, nada mejor que salir de casa con los deberes hechos.

Recabar información sobre qué monumentos visitar, qué rutas hacer, dónde dormir o, por supuesto, cuál es el mejor sitio para comer, son preguntas que deben ser respondidas antes incluso de hacer la maleta. A no ser que te pueda el espíritu aventurero, claro está.

En este sentido, un pequeño pero coqueto pueblo aragonés de apenas 135 habitantes se ha ganado elogios de grandes medios como National Geographic, el cual no duda en señalar la belleza del pueblo...y lo bien que se come en él.

"No es solo uno de los pueblos con más encanto de Teruel, lo cual ya son palabras mayores", refiriéndose a su espectacular oferta culinaria, liderada principalmente por un restaurante que destaca por encima del resto.

Hablamos de Puertomingalvo, un municipio en el que perderse perteneciente a la bella comarca de Gúdar-Javalambre, Teruel.

Qué ver en Puertomingalvo, Teruel

Ubicado sobre un espolón rocoso, lo primero que destaca cuando te aproximas al municipio es su castillo del s. XIII. Una fortaleza medieval que todavía cuenta con un patio de armas, torre y un pequeño museo en las antiguas mazmorras. A sus pies, se encuentra el casco histórico del pueblo, declarado conjunto histórico-artístico por su excelente estado de conservación.

Castillo Puertomingalvo puertomingalvo.es

Su belleza tampoco ha pasado desapercibida para los grandes rankings, ya que la red de 'Los pueblos Más bonitos de España' tiene a Puertomingalvo como uno de los bastiones de la lista. No es para menos, pasear sus calles empedradas, siempre en cuesta, es casi un viaje atrás en el tiempo.

Otra peculiaridad del municipio es que está protegido y rodeado por tramos de su muralla, la cual ostenta dos portales de los s. XIV y XV. La entrada más fotogénica es el Portal Alto o de San Antonio, una torre-puerta que aún conserva su arco de piedra original y la imagen del santo en su entrada.

Muy cerca se encuentran el ayuntamiento de estilo gótico-civil aragonés, reconocible por sus arcos apuntados, y la Casa Llorens, un claro ejemplo de la arquitectura tradicional de montaña.

El conjunto se completa con la iglesia de la Purificación y San Blas, de aspecto robusto y con un marcado aire defensivo. Pasear por sus calles es descubrir balcones, hornacinas y escudos labrados que aparecen en cada rincón.

Iglesia Virgen de la Purificsación y San Blas puertomingalvo.es

En definitiva, el plan en Puertomingalvo es sencillo, patear el pueblo sin prisa y dejarse llevar por su entramado de callejuelas medievales.

Después, como parte fundamental de la escapada, nada mejor que coger el coche y dirigirse al íntimo y reputado restaurante 'Existe', ubicado dentro del hotel rural Más Cebrián.

Restaurante 'Existe'

Está en la A-1701, a medio camino entre Puertomingalvo y Mosqueruela. Un lugar contradictorio, ya que pese a estar enclavado en lo más profundo de Teruel, conquista a cientos de curiosos amantes de la gastronomía.

Así lo demuestran reconocimientos como su distinción Bib Gourmand en la Guía Michelin y un Solete en la Guía Repsol, y sus reseñas, fundamentales en el devenir de cualquier comercio hoy en día.

Interior del restaurante E.E / Google Maps

De las más de 300 que acumula en Google, hay algunas que destacan por encima del resto. Como por ejemplo la de Miguel, que comenta: "Este restaurante es una 'joyita' escondida en la comarca de Gúdar-Javalambre. Hemos estado ya varias veces, siempre se sirve un menú degustación exquisito que se nutre de producto de proximidad y mucha denominación de origen".

En este sentido, Yari, otra usuario señala: "Restaurante que realmente sorprende. Toda la comida de 10, se nota la calidad y el cariño en cada plato".

Su buen hacer está caracterizado por el predominio del producto local: carne de caza, setas de la sierra, verduras de altura, embutidos y quesos de Teruel. No hay carta ni menú del día, aquí la idea es probar un poco de todo lo que da el entorno, bien presentado y bastante elaborado.

Hacen un único menú degustación, por 36 euros, que se decide en función de la temporada pero siempre primando el producto de proximidad.

Si todavía no tienes plan para el puente del Día del Trabajador (1 de mayo) o para Semana Santa, una escapada a la sierra de Teruel puede ser una opción perfecta. Allí te esperan lugares llenos de encanto, como este pueblo y su restaurante estrella, que bien merecen una visita.