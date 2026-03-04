El 'Mesón de la Maja' de Fuendetodos reabre sus puertas este viernes: "Es uno de los motores de turismo del pueblo"

Fuendetodos recupera 'El Mesón de la Maja' tras 14 años cerrado. Así, este viernes 6 de marzo el pueblo que vio nacer a Goya revive uno de los lugares de encuentro para vecinos y visitantes. Ubicado en el histórico edificio de la calle Alfóndiga celebrará su esperada reapertura, justo al lado de la casa natal del genio aragonés.

Este evento supone algo más que recuperar un restaurante. Representa el regreso de un pedazo de la historia local, un lugar que durante décadas fue punto de encuentro, conversación y sabor.

La puesta en marcha de este lugar ha sido posible gracias a la cesión de la Diputación Provincial de Zaragoza al Ayuntamiento de Fuendetodos. En julio de 2025 materializaron la entrega del inmueble para su rehabilitación para usos turísticos, culturales y hosteleros para los próximos 15 años.

Para hacer realidad esta reapertura, el consistorio ha llevado a cabo una importante adecuación del local. Según detalla el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, se ha acometido una reforma que ha incluido "la cocina entera y la renovación de todo el sistema eléctrico". Estas mejoras, subraya el primer edil, se han sufragado con fondos propios del Ayuntamiento.

En cuanto a las instalaciones, el renovado espacio mantiene la esencia del mesón original pero se ha adaptado para acoger a unos 65 o 70 comensales. Además, Salueña avanza que el local contará con una terraza exterior, diseñada "respetando la estética de la plaza de Goya".

Historia de décadas

El Mesón de la Maja fue inaugurado por primera vez en 1969 con la idea de impulsar el turismo en la localidad natal de Goya. En una época en la que la evocación de la 'maja goyesca' traspasaba los lienzos para inspirar la moda, la cultura y hasta los certámenes de belleza de toda España.

Así que, no es casualidad el nombre que recibe este lugar. El nombre se debe a aquellas 'Majas Internacionales' que llegaban cada año a Fuendetodos para participar en los reconocidos concursos de belleza que rendían homenaje al universo femenino del famoso pintor, Francisco de Goya. De esta forma, tenían un espacio donde descansar y tomar algo "con tranquilidad", explica el alcalde.

El Mesón de la Maja listo para la reapertura. E.E.

Sus primeros años marcaron el pulso social del pueblo. Vecinos y visitantes se reunían allí para disfrutar de la cocina tradicional aragonesa y productos de la tierra. En 2012, este lugar de encuentro cerró. Así, el pueblo quedó huérfano de oferta hostelera y dejó una herida abierta en el recuerdo de sus habitantes.

Del recuerdo al renacer

La cesión del edificio al Ayuntamiento en 2025, permitió encender de nuevo la esperanza de los vecinos. Sobre lo que supone volver a abrir las puertas de este emblemático establecimiento después de 14 años, Salueña se muestra contundente: "Es algo impresionante, porque es uno de los motores de turismo del pueblo y podrá dar servicio a quienes visitan la casa de Goya". Una sinergia que el alcalde considera "fundamental" para el desarrollo del municipio.

La reapertura forma parte de una estrategia de renovación turística que también contempla la recuperación de espacios culturales y la promoción de tradiciones vinculadas a la figura del pintor aragonés.

Con todo esto, la reapertura del Mesón de la Maja llega 14 años después como un símbolo: la unión de la historia, la cultura y la vida cotidiana de un pueblo que ha sabido conservar su identidad sin renunciar al futuro.

Aunque el Ayuntamiento ha impulsado la recuperación del espacio, la gerencia y el tipo de oferta gastronómica dependerán de los nuevos gestores que han tomado las riendas del negocio, Roberto y Susana.

En este entorno, el Mesón de la Maja vuelve a encender sus luces, recuperando su condición de puente entre la memoria artística de Goya y la vida social del pueblo. En su reapertura se mezclarán el aroma del pasado y la promesa del porvenir.