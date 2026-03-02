El restaurante de Ejea de los Caballeros recomendado por la Guía Repsol: "Si quieres un sitio para sorprender, es este"

Cuando hacen mención a Ejea de los Caballeros, inevitablemente viene a la memoria la jota que dice "de las Cinco villas la primera". Y es que Ejea es la capital de la comarca.

Una comarca llena de encantos naturales, históricos y gastronómicos.

En este último punto, el restaurante que poco a poco se ha ido ganando el reconocimiento de vecinos, del gremio y del país entero, es Gratal.

El restaurante Gratal comenzó hace 10 años en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Lo hizo de la mano de su chef y propietario, David Fernández, quien con pasión y mucho trabajo ha conseguido poner en el mapa nacional su negocio y su localidad natal.

La famosa Guía Repsol lo ha añadido entre sus propuestas este 2026. "David Fernández propone una cocina apegada a la tierra, que se abastece del producto de proximidad de la comarca de las Cinco Villas. Técnica cuidada y esmeradas presentaciones. Cocina que refleja la personalidad inquieta e inconformista del chef", se explica en la Guía.

David Fernández, chef de Gratal.

Los comentarios que acumula en su ficha de Google suelen ser positivos. Y se afirma que "si quieres un sitio para sorprender, es este".

"Si estás por la zona, merece la pena deleitarse con el menú degustación. Equilibrada relación calidad-precio, para una experiencia que busca unir sabores tradicionales y novedosos", se lee en la reseña de Jesús que comió en el restaurante hace unos meses.

Gratal, Ejea de los Caballeros

La propuesta gastronómica de Gratal se apoya en un menú degustación que cambia cada semana según el producto de temporada y en platos fuera de carta que se ajustan al mercado diario. Este menú tiene un precio de 45 euros.

Además de los menús, el restaurante ofrece platos veganos, opciones para celíacos y un carrito de quesos artesanos para completar la experiencia.

Corazón de alcachofas, foie de pato y mostaza antigua. Tapa de Gratal.

Gratal no es un local grande, pero cuida mucho los detalles: la sala es accesible, tiene terraza y servicios adaptados para niños, lo que lo hace apto para familias y visitantes de todas las edades.

En 2025, el restaurante logró un reconocimiento importante al ganar el premio al mejor menú de 60 euros en los Premios Horeca, el certamen gastronómico más relevante de Zaragoza y su provincia.

Este galardón distingue la calidad de su menú degustación y su apuesta por el producto local y la innovación culinaria, algo poco habitual fuera de las capitales gastronómicas grandes.

Tapas Gratal

El restaurante también está especializado en tapas de autor, cocinadas en directo y al momento. Precisamente con una tapa única y llena de significado, David Fernández viajó este enero a Madrid para representar a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato nacional de Tapas y Pinchos 2026.

La tapa que llevó a la capital de España fue 'La Gotika', una propuesta cuidada al detalle e inspirada en el viaje “mágico” de una gota de agua desde los Pirineos hasta la emblemática Torre del Agua de Zaragoza.

"Pensamos en juntar todos los elementos que tenía en un solo bocado. En el 2008 Zaragoza fue capital universal de la Expo del agua, era un recorrido de todo lo que va creando una gota de agua. Desde el Pirineo oscense hasta Zaragoza crea olivos, viñas, una fauna autóctona… Va creando vida y al final se convierte en arte”, explicó el origen de la tapa a El Español de Aragón.

En el pequeño bocado se integran productos como el esturión y las huevas de trucha, caviar Persé, aceite Sierra del Moncayo DOP, tomillo, romero, bayas de enebro, cebolla Fuentes de Ebro, verduras de proximidad, encurtidos aragoneses, vinagre de garnacha, Enate Chardonnay barrica DO Somontano y Gin Vinica.

Antes de eso, Gratal ya había destacado en el mismo certamen con la tapa 'Mis Tres Cerditos', que pasó a la final del Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España en Madrid Fusión 2024. Este reconocimiento reafirmó su capacidad para crear tapas que combinan tradición y técnica moderna.