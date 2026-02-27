Es cero turístico, pero se come de maravilla en este mítico local de Calatayud: "Es de lo mejor para tapear"

Quien ha vivido en un pueblo sabrá que hay locales que son inamovibles, formando parte de la personalidad del municipio y convirtiéndose en un auténtico emblema de la cultura local.

En este sentido, no podemos hablar de la hostelería y restauración bilbilitana sin mencionar la cervecería Antonio, un clásico de la localidad que cuenta con más de 35 años de historia a sus espaldas.

¿El secreto? Tapas, cerveza abundante, mucho ambiente y, por supuesto, "los mejores bocadillos de la Comarca", aseguran en su web.

Así es la Cervecería Antonio

"Os ofrecemos un estupendo lugar donde encontrarse para salir con los amigos a tomar unas tapas, una cerveza con un pincho o simplemente disfrutar de nuestros magníficos bocadillos", así se define el restaurante.

Si lo que deseas es el típico ambiente de bar de los de toda la vida, tu sitio está en la barra de la Cervecería Antonio. En la cual podrás observar un gran número de tapas y pinchos que van desde unos ricos torreznos, hasta unas croquetas, tostadas, empanadillas o salmueras. Siempre acompañadas de una buena cerveza, claro está.

Para aquellos que prefieren opciones más contundentes, pueden optar entre una gran carta de bocadillos, cuyas especialidades son el 'lomo loco' (de lomo, queso, bacon, tortilla y jamón) y el 'extintor' (lomo, huevo, queso y bacon), entre otros muchos clásicos más sencillos como el bocadillo de bacon con queso, el de madejas, jamón o el de tortilla de patata. Ninguno se acerca a los 10 euros.

Dos de los bocadillos y una ración de bravas Cervecería Antonio

Asimismo, resulta una buena idea combinarlos con alguna ración, entre las cuales destacan las patatas bravas. Igualmente, cuentan con diversas opciones de ensaladas, sándwiches, hamburguesas y platos combinados, por lo que la variedad no será ningún impedimento.

Opiniones

Hoy en día, de poco sirve el boca a boca si tienes malas reseñas y comentarios en Google, al menos si lo que pretendes es captar nuevos clientes. En este sentido, la Cervecería Antonio es uno de los restaurantes mejor calificados de Calatayud, acumulando un 4,5 de valoración con más de 1.400 reseñas.

Entre estas, la gran mayoría positivas, podemos encontrar comentarios como el de Domingo Javier, señalando que "es de lo mejor de Calatayud para tapear", o el de Montse, quien a pesar de descubrirlo hace poco se quedó gratamente sorprendida: "Hemos ido siguiendo las reseñas leídas, y ha sido un grato descubrimiento. Tanto la comida como el servicio muy bueno", comenta.

Reseñas como estas reflejan la trayectoria de un restaurante que forma parte de la vida de la localidad desde 1988.

Así que ya sabes, si pasas por Calatayud y no sabes dónde comer, puedes encontrarlo en la calle San Íñigo, número 3. Uno de los establecimientos más conocidos del municipio.