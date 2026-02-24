La gente se desvía para comer en este popular restaurante de Tarazona: "Para volver sin dudarlo"

Cuando pensamos en una escapada, no siempre hace falta poner rumbo al Pirineo ni romper la hucha para volar a destinos paradisíacos. A veces, el plan perfecto está mucho más cerca de lo que imaginamos.

Como dice el refrán, "menos es más". Y más aún cuando se trata de descubrir municipios con encanto en Aragón, capaces de sorprender sin necesidad de grandes desplazamientos.

La bella Tarazona, con cerca de 10.000 habitantes, es uno de esos lugares que justifican cualquier escapada. Un municipio que enamora no solo por la belleza de sus monumentos, sus calles y sus fiestas (cuna del famoso Cipotegato), sino también por su gastronomía.

En este escenario destaca un restaurante que acumula elogios tanto de vecinos como de forasteros: el Galeón Turiaso.

Un local con encanto y una ubicación privilegiada, en pleno casco histórico y a pocos minutos de iconos como la Catedral de Santa María de la Huerta o el Palacio Episcopal.

En definitiva, una parada más que recomendable para hacer un alto en el camino, recargar energías y seguir descubriendo todo lo que ofrece la ciudad.

Así es el restaurante

En el Galeón Turiaso "podrás disfrutar de una exquisita gastronomía local elaborada con ingredientes frescos y de calidad", describen en la web Así es Aragón, elogiando su buen hacer gracias a la cercanía que mantienen sus platos con la tradición culinaria de la zona.

Entre la gran variedad de productos locales que ofrecen destacan las verduras frescas como la menestra, la carne (con el Ternasco de Aragón como un habitual en las comandas, carrilleras, ciervo o rosbeef de magro) y el marisco, donde triunfan pescados como la lubina, ostras, el pulpo a la gallega o la dorada. Además, en la carta también se pueden pedir entremeses o surtidos de ibéricos.

Para aquellos que prefieran un menú cerrado, pueden pedir el menú del día, con precios medios entorno a los 15/20 euros, dependiendo de si es fin de semana o no.

El ambiente es otro de esos aspectos que llaman la atención, marcado por una decoración rústica que combina también elementos clásicos. Además, es un local ideal para todo tipo de grupos, ya que cuenta con un amplio comedor, un reservado y una terraza, dependiendo de las preferencias de cada uno.

Opiniones

Con más de 1.750 reseñas y una valoración media de 4,2, resulta difícil encontrar críticas negativas. Además, es habitual que los propios vecinos lo recomienden cuando los turistas piden consejo, sin dudar en señalar El Galeón Turiaso como apuesta segura. Así como aquellos que ya van 'con los deberes hechos' y acuden directamente a su paso por Tarazona.

Ejemplo de ello es Diego, el cual comenta "Excelente sitio recomendado por habitantes de la zona. Amplia selección de primeros y segundos. Muy buena calidad, rápidos en el servicio. Para volver sin dudarlo", señala. O el de Óscar: "Fuimos a visitar Tarazona un día entre semana, y nos recomendaron varios restaurantes de la zona. En este caso nos decidimos por El Galeón y no nos defraudó. Por supuesto repetiremos.", afirma.

Comentarios como estos y una larga trayectoria configuran a este restaurante de Tarazona como la excusa perfecta para saborear la tradición y completar una visita redonda a la ciudad.

