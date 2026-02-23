Así es la aldea abandonada cerca del Pirineo que está a la venta: tiene 50 casas y cuenta con 400 hectáreas

No es ningún secreto que en Internet se puede encontrar absolutamente de todo, especialmente cuando hablamos de propiedades.

Desde impresionantes parcelas con todo lujo de detalles hasta pequeños habitáculos a precio de oro en ciudades como Madrid, Barcelona y, últimamente, también Zaragoza.

Pero lo que muchos no imaginan es que también es posible comprar pueblos enteros. Eso sí, sin habitantes, por lo que darles una nueva vida ya será responsabilidad del comprador.

Aragón es una de las comunidades autónomas más golpeadas por la despoblación en España, con decenas de núcleos que han quedado sin habitantes censados o que se encuentran en una situación límite, al borde del abandono total.

Muchos de ellos, fruto de la construcción de obras faraónicas como embalses que obligaron a desalojar pueblos enteros, otros a causa de los estragos de la Guerra Civil y otros, en cambio, debido al éxodo rural hacia las ciudades.

En el portal web aldeasabandonadas.com se puede visitar un catálogo de aldeas que, en diferentes puntos de España, se encuentran disponibles para la venta. Y, en este sentido, nos ha llamado la atención un pequeño municipio ubicado a los pies del imponente Pirineo, con nada menos que 50 casas.

Así es la aldea a la venta

La aldea suma un total de 400 hectáreas de terreno que rodean su núcleo principal, dándole ese encanto y ambiente rústico del que sólo puede presumir un pueblo de montaña aragonés. Una vez se accede a su interior cuenta con unos 5.500 metros cuadrados de suelo urbano sobre los que ya se puede empezar a trabajar.

Aldea en venta Huesca aldeasabandonadas.com

No es solo vistas al campo, hay una base para empezar a construir. Eso sí, como podrás imaginar, harán falta una... o dos manos de pintura.



Como señala el anuncio de aldeasabandonadas.com, cuenta con casas que ya tienen reformas iniciadas, listas para ese empujón final. En cambio, el resto de viviendas, hasta completar medio centenar, esperan una rehabilitación integral.

Además, el anuncio también detalla que existe un proyecto y una urbanización aprobados para comenzar la rehabilitación, por lo que no se trata de empezar desde cero ni de pelear con trámites eternos.

Imagen desde el cielo facilitada en aldeasabandanas.com y mejorada en calidad gracias a la IA

Por otro lado, la ermita y las antiguas escuelas siguen siendo de propiedad municipal, lo que mantiene parte del carácter original del pueblo.

A nivel práctico, dispone de luz y agua gracias a varios manantiales legalizados. También hay cobertura móvil e internet, algo clave hoy en día, y los accesos son buenos.

En lo que a su ubicación específica se refiere, el anuncio no desvela muchas coordenadas. Únicamente sabemos que se encuentra en Huesca, enclavado a los pies del Pirineo aragonés, un entorno único que atrae a miles de visitantes cada semana, por lo que hacer un proyecto turístico en la localidad puede ser un reclamo para inversores.

No sería la primera vez que pueblos enteros son convertidos en hoteles o resorts, en Aragón ya tenemos el precedente de Ligüerre de Cinca, un pequeño municipio turístico cuyas calles forman parte de la decoración de dos hoteles, 26 apartamentos y un restaurante de lujo.

Finalmente y no menos importante, su precio es de 1.187.500 euros, tras una rebaja de un millón de euros según su última actualización en julio del 2022. Una cifra alta, pero nada desdeñable teniendo en cuenta que incluye 50 casas y 400 hectáreas junto al Pirineo.