El pequeño pueblo de Aragón con 20 habitantes y 3 iglesias románicas: "Impresionante, tiene más de 1000 años"

Dicen que en España para construir un pueblo se necesita un bar y una iglesia.

Este pequeño pueblo aragonés se lo tomó demasiado en serio y construyó, a falta de una, 3 iglesias. El bar no se mantiene en pie, pero seguro que los vecinos que vivieron allí hace 1000 años, tendrían su taberna de confianza.

Montañana, en el pirineo aragonés justo en la frontera con Cataluña, está Declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico-Artístico; además, el municipio conserva su entramado urbano original y pasear por sus calles es un auténtico viaje en el tiempo.

El pequeño pueblo medieval en la comarca de La Ribagorza, tiene muy pocos habitantes tan solo unas 20 personas durante gran parte del año. La localidad pertenece al municipio de Puente de Montañana, que cuenta con cerca de 100 habitantes.

El viaje en coche desde Zaragoza son unas dos horas. Una vez en Huesca hay que coger la A-22 hacia Barbastro, pasar Benabarre y desde ahí son 20 minutos, aunque hay que estar atento para no pasarse el desvío a la izquierda.

Pueblo medieval: Montañana

La historia de este pueblo aragonés comienza en el siglo X, momento en el que aparecen las primeras menciones documentadas sobre este enclave.

Durante la Edad Media alcanzó un importante papel en la zona, manteniendo su relevancia política y estratégica hasta bien entrados los siglos XV y XVI.

Una familia en Montañana. Turismo de Aragón

El extraordinario patrimonio arquitectónico que conserva ha sido clave para que Montañana obtuviera la declaración de Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.

Este reconocimiento responde a la excelente conservación de su trazado urbano medieval y a la riqueza de los elementos monumentales que aún perviven en el conjunto.

montanana-aragon

Entre ellos destacan tres iglesias románicas, los vestigios de dos antiguos castillos y un singular puente medieval de doble arco que se ha convertido en la imagen más representativa del pueblo.

No obstante, el paso del tiempo ha dejado huella: la iglesia de San Miguel, por ejemplo, apenas conserva restos visibles junto a la entrada del barranco que lleva su nombre.

Ermita de San Juan, Montañana. Shutterstock

Buena parte de sus materiales fueron reaprovechados en edificaciones posteriores, como la antigua escuela, y algunos capiteles decorados pueden contemplarse hoy integrados en la fachada del viejo ayuntamiento.

Las otras dos, Nuestra Señora de Baldós y la Ermita de San Juan se mantienen en pie y se pueden visitar de manera gratuita.

Las iglesias de Montañana

Después de pasear por las calles del pueblo y saludar a los vecinos (si nos los encontramos), no puede faltar las visitas a las iglesias.

Iglesia de Nuestra Señora de Baldós

Es la iglesia principal de Montañana y la más imponente de sus templos románicos. Fue construida entre los siglos XII y XIII y destaca por su planta en cruz latina, su ábside semicircular y, sobre todo, por su preciosa portada decorada con arquivoltas y capiteles esculpidos que narran escenas religiosas, como si fueran una auténtica “Biblia en piedra”.

La torre campanario sustituyó a una antigua atalaya defensiva, lo que demuestra la importancia estratégica del templo en la villa medieval. En el interior aún se conservan restos de frescos góticos del siglo XIV.

Ermita de San Juan

Más pequeña y sencilla, pero igual de especial, la ermita de San Juan se encuentra separada del barrio alto, desde donde se contemplan la torre de la iglesia y la Torre de la Mora. Aquí los Caballeros Hospitalarios de San Juan velaban armas antes de ser nombrados caballeros.

Construida entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, cuenta con una nave única, ábside semicircular y espadaña. Su portada románica, decorada con capiteles tallados, muestra escenas de la vida de San Juan Bautista y del nacimiento y adoración de Cristo.

Restos de la iglesia de San Miguel

Hoy apenas quedan vestigios, pero la iglesia de San Miguel fue la tercera iglesia románica de Montañana. Estaba situada junto al barranco que lleva su nombre y formaba parte del conjunto religioso medieval del pueblo.

Con el paso del tiempo gran parte de su estructura desapareció y muchos de sus elementos fueron reutilizados en otras construcciones, como la antigua escuela o la fachada del Ayuntamiento, donde aún pueden verse algunos capiteles integrados en el edificio.