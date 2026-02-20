Es oficial: la ayuda de hasta 66.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes en Aragón

El Gobierno de Aragón tiene activado el 'Plan Aragón Más Vivienda' que busca poner solución al problema estructural de la vivienda que afecta a toda España.

Se necesita construir vivienda nueva, pero también hay muchos edificios abandonados que con una buena rehabilitación podrían ser el hogar de una familia.

Aragón cuenta con un plan de ayudas de hasta 66.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 3.000 habitantes.

En la comunidad hay muchos pueblos pequeños con casas vacías o abandonadas que necesitan una inversión para ser habitadas.

Para responder a ese problema nace el llamado Programa 700, una de las piezas clave del Plan Aragón Más Vivienda.

El objetivo es crear oferta de vivienda pública en alquiler en los municipios de menos de 3.000 habitantes, para consolidar población y facilitar que la gente pueda quedarse o instalarse en el pueblo.

Rehabilitar vivienda en pueblos pequeños

El Programa 700 funciona con un sistema de promoción pública. No está pensado para promotores privados ni para subvencionar reformas individuales de particulares. Aquí los protagonistas son los ayuntamientos.

Los ayuntamientos de municipios de menos de 3.000 habitantes reciben subvenciones para rehabilitar viviendas municipales que estén en desuso o en mal estado, o para construir nuevas viviendas en suelos que ya sean de titularidad municipal.

Se pueden pedir ayudas de entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda rehabilitada a través de una convocatoria que abre la DGA.

La primera convocatoria fue aprobada en diciembre de 2024. Esta permitió rehabilitar 184 viviendas en 73 municipios aragoneses.

Daroca y Pina de Ebro con 450.000 euros para nueve viviendas cada uno fueron los dos municipios más beneficiados

El Burgo de Ebro, con 350.000 euros para siete viviendas, fue el tercer municipio en obtener mayor subvención.

En total se presentaron 249 solicitudes por valor de 33,6 millones de euros para una primera convocatoria que fue de 10 millones.

Ayudas a la vivienda

El dinero procede del Gobierno de Aragón y la coordinación técnica depende de la Dirección General de Urbanismo del Departamento de Fomento, que dirige la licitación de la concesión dentro del marco del programa.

En la práctica, quien impulsa las actuaciones es el Ayuntamiento. Es el consistorio quien licita la redacción de los proyectos, quien saca a concurso las obras y quien supervisa su ejecución. Una vez terminadas, también es el propio Ayuntamiento quien gestiona los alquileres.

Primero se redacta el proyecto técnico, que licita el Ayuntamiento. Después se ejecutan las obras, también a través de un procedimiento de licitación pública municipal.

Puede tratarse de rehabilitar una antigua casa consistorial en desuso, recuperar viviendas municipales cerradas o levantar nuevas promociones en parcelas públicas.

Cuando las viviendas están terminadas, llega la fase más esperada: el acceso. Las casas se adjudican mediante procedimiento municipal.

Es el Ayuntamiento quien publica las bases y la fecha de adjudicación, y quien gestiona después los contratos de alquiler.

En muchos pueblos pequeños el principal freno para que una familia se instale no es el empleo, sino la falta de vivienda disponible en condiciones adecuadas.

Con este programa de ayudas, el Gobierno de Aragón busca ampliar el parque público de alquiler en el medio rural, facilitar precios asequibles y ofrecer una solución al problema de la vivienda.

En un contexto de envejecimiento demográfico y pérdida de población en amplias zonas rurales, el Programa 700 se convierte así en una de las apuestas más concretas y operativas del Plan Más Vivienda para reforzar el equilibrio territorial de Aragón.