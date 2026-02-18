Abre en Zaragoza un nuevo local de las tartas de queso más virales: "Artesanas y elaboradas a diario en nuestro obrador"

La tarta de queso se ha convertido en los últimos años en el postre favorito de mucha gente. Como consecuencia de su creciente éxito, cada vez hay más locales especializados en este dulce por toda España, donde no solo se ve la clásica, sino que hay de todos los sabores que uno pueda imaginar.

En el caso de Zaragoza, más allá de poder encontrarlas en cafeterías o restaurantes, recientemente han llegado nuevos establecimientos basados únicamente en el producto: Bascake, Puro Vicio, One Cheesecake.

Sin embargo, esta oferta no deja de crecer y ahora llegan a la capital aragonesa una de las marcas de tartas de queso más virales de toda España: Melt Cakes.

Originaria de Logroño, abre ahora su cuarto puesto de venta, tras el de La Rioja, Burgos y Pamplona. En concreto, el nuevo stand se instala en el centro comercial Puerto Venecia, dentro de la galería comercial, en la planta baja entre H&M y Kiko.

Melt Cakes lleva desde este lunes en Zaragoza, pero será este jueves 19 de febrero cuando los clientes puedan aprovechar la promoción de inauguración. Y es que ofrecen a partir de las 17.00, 100 porciones de tarta de queso gratis.

El stand de color rosa y detalles negros va acorde con la imagen de la marca e incorpora un vinilado personalizado y letras retroiluminadas.

Según ha expresado sus creadores en redes sociales, se encuentran muy ilusionados por llegar al “espacio comercial y de ocio más grande de España”.

“Que una idea que nació con tanta ilusión y ha crecido con tanto trabajo haya llegado aquí, es un sueño”, subrayan en su publicación.

En este aspecto, hay que señalar que Melt Cakes nace de la pasión de tres amigos apasionados por la gastronomía y por las tartas de queso, Manuel, Miguel y Luan.

Organizaron una ruta gastronómica en Logroño con más de 150 personas y durante la experiencia se dieron cuenta de que en la ciudad, entre las calles más emblemáticas, no había un local especializado.

Así pues, empezaron a pensar en el proyecto hasta dar vida a las recetas de sus tartas y, finalmente, al negocio.

Melt Cakes tiene claro su sello: tartas elaboradas con cariño y atención a cada detalle, y sobre todo artesanas. De hecho, se elaboran a diario en su obrador artesanal con la misma pasión y para garantizar “una textura cremosa, un sabor equilibrado y una experiencia única en cada bocado”.

Sabores

En sus locales tienen más de 10 sabores de tarta de queso en formato mini y porciones. Tarta de queso tradicional intensa con queso Tronchón de Aragón, tarta de queso tradicional suave con chocolate blanco, Happy Hippo, pistacho ibérico, Oreo, Lotus, Pantera rosa y Chocolate Dubái.

Además, cada mes se incorporan nuevos sabores, por ejemplo, este mes: tarta de queso Kinder Blanco Dubái y tarta de queso Nutella.