El Gobierno lo anuncia: la nueva ayuda de 200 euros al mes que podrán disfrutar padres de familia aragoneses

Llegar a fin de mes cada vez es más complicado. El encarecimiento de la vida en general y de la cesta de la compra en particular, hace que las familias españolas se las tengan que ingeniar para estirar lo máximo posible el sueldo.

Según datos recientes del Gobierno de Aragón y publicaciones regionales de comienzos de 2026, en la comunidad hay al menos 22.694 familias numerosas y 2.146 familias monoparentales, de las cuales la gran mayoría están lideradas por mujeres.

Tanto las provincias como el gobierno autonómico ponen en marcha proyectos y subvenciones para ayudar a las familias, ya sea en el acceso a la vivienda, en la escolarización o en el transporte público. Este 2026, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha renovado el transporte gratuito para los menores de 15 años.

No obstante, los precios siguen subiendo y los sueldos no alcanzan para todo. Ante la crítica situación de las familias aragonesas y españolas, el Gobierno de España aprobó la semana pasada una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Entre los 100 objetivos que encontramos en esa estrategia destaca la propuesta de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de poner en marcha una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad.

"Con esta medida, España reduciría la tasa de pobreza infantil a la mitad y sería un avance muy importante para que muchas familias puedan llegar a final de mes", afirmó Bustinduy.

Una prestación de 200 euros al mes serían hasta 2.400 euros al año para cada familia; que, si se confirma, tendría un impacto presupuestario significativo.

Según el estudio "El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil", presentado por Unicef en noviembre de 2025, el coste bruto anual de la ayuda sería de hasta 18.103 millones de euros anuales.

La prestación de 200 euros al mes todavía está sin perfilar, ya ha sido anunciada por parte del ministro Bustinduy, pero la puesta en marcha podría traer consigo una serie de requisitos que las familias tengan que cumplir para poder conseguirla.

¿En qué consiste la prestación universal por crianza?

En la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se fijan 100 metas con el objetivo de "reforzar el estado del bienestar" y situar a España como referente a nivel mundial en desarrollo sostenible.

Entre las medidas destaca la implantación de una prestación universal por crianza. Esta consiste en una ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años, lo que supondría 2.400 euros al año por hijo.

Si una familia tuviera 2 o 3 hijos a cargo, la ayuda se duplicaría o triplicaría.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya ha anunciado esta propuesta públicamente. El objetivo es que llegue al 100% de las familias con hijos a cargo, con la meta de reducir la pobreza infantil más severa antes de 2030.

No obstante, conviene aclarar un punto importante: aunque la estrategia ha sido aprobada como marco general por el Consejo de Ministros, todavía no se han concretado oficialmente ni la cuantía definitiva ni el calendario exacto de aplicación. Es decir, la medida está anunciada, pero aún debe desarrollarse en detalle.